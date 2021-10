Sherlyn sigue defendiéndose tras lesión en la cara de su hijo André

Sherlyn sigue defendiéndose de los ataques que recibió en redes.

Sherlyn sigue defendiéndose de los ataques que recibió en redes sociales luego de dar a conocer que su hijo sufrió un rasguño en la cara por parte de su perrita debido a que el niño es un poco brusco para jugar con ella.

Destacando que los señalamientos vinieron hasta de personajes del medio artístico, la actriz aseguró que el incidente de su hijo se hizo más grande de lo que fue.

“Creo que la gente habla a partir de la ignorancia regularmente, y me imagino que muchas de las que opinan no son mamás, y de pronto veían otras y ‘¡el perro!, ¡casi le saca el ojo!’, y yo decía ‘la vida de André y la mía es pública, está al alcance de todo el mundo, ¡jamás pasó eso!’, eso lo dijo específicamente Shanik, me parece como súper irresponsable”, destacó.

Posteriormente, la también conductora confesó que su paciencia tuvo un límite y por eso empleó las redes sociales para defenderse de los ataques en su contra.

“Puras cosas sacadas de contexto, muy absurdas, muy estúpidas, y por eso decidí poner un alto porque las redes están llenas de mamás perfectas, de las que no existen, entonces, seamos mamás más normales y dejemos de hatearnos entre nosotras, si la lección es… asumo, asumo que, ante los ojos de otros, quizás no soy la mamá perfecta, perfectamente lo asumo y me encanta ser una mamá imperfecta y me encanta ser una mamá en formación porque estoy aprendiendo”, subrayó.

Asimismo, la artista de 35 años explicó que su bebé ya está casi recuperado de la lesión que sufrió. “No hubo tiempo de meter mano, de nada y tampoco fue como que ella lo siguió atacando, ya no se le ve el rasguñillo, ya estamos como del otro lado con eso, y afortunadamente muy bien”.

Para finalizar la entrevista concedida al programa Sale el Sol, Sherlyn dijo que seguirá utilizando las distintas plataformas para contar cada detalle de la vida de su hijo.

“No pienso dejar de compartir nada porque yo amo compartir las cosas lindas, creo que el mundo está lleno de cosas muy tristes, y hay que compartir cosas lindas, y compartir momentos felices, pienso más bien más mantequilla, más jabón, para que se resbalen las cosas y listo”, concluyó.