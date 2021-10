Avanza proceso de fumigación en Tequisquiapan

Ecología y la Secretaría de Salud trabajan para hacer recomendaciones a la población respecto al agua que ingreso en sus domicilios

Por Josefina Herrera

Pablo Emilio Pérez Zarco, director de Ecología en el municipio de Tequisquiapan, indicó que llevan un gran avance en el proceso de fumigación y sanitización en las zonas afectadas que dejaron las inundaciones, esto para evitar la proliferación del mosquito o cualquier otro insecto.

Al respecto, indicó que estos trabajos se iniciaron desde que comenzó a bajar el nivel del agua, pero sobre todo con esta acción se pretende darle seguridad a la población, pues además el agua que corre del río no es la adecuada para su salud.

En este sentido, también explicó se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud para dar las recomendaciones necesarias a quienes se vieron afectados con el ingreso del agua para tomar sus precauciones o algún medicamento que pueda contrarrestar los efectos de ls turbiedad del afluente.

“Estas son enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, esto debido a que la calidad del agua no es tan buena de la que proviene del río San Juan, entonces nos coordinamos rápidamente con salud en las dependencias locales para empezar a dar estas recomendaciones y también los trabajos de limpieza, esto reduce de manera vertical cualquier riesgo potencial o cualquier efecto que pudiera existir en función de los residuos de los sedimentos que se generaron de la inundación”.

En cuanto al proceso de fumigación, indicó que prácticamente la semana pasada terminaron con la cabecera municipal y avanzaron un poco más de ella, por lo que ahora se están enfocando en otras zonas, pero al mismo tiempo pide paciencia en la ciudadanía, pues la efectividad del producto también depende del horario de colocación.

“Terminamos lo que es la cabecera municipal en las zonas afectadas y extendimos el anillo un poquito más, es decir que trabajamos como una poligonal en la zona que fue afectada, nosotros avanzamos un par de cuadras más, esto implica que tenemos traslados muchos más grandes, y hay que ser pacientes en los tiempos también en los cuales se pueda colocar el producto, explico, si nosotros lo colocamos a mediodía no es lo mismo si lo colocamos muy temprano, y esto sucede que no sea igual efectivo, si lo aplicamos un poco más tarde por el sol y la temperatura se pulveriza el producto y no permite tanta efectividad como si fuera más temprano”.

El director de Ecología, también señaló que se están llevando más tiempo de lo debido ya que cuando comenzaron en la primera inundación ya se tenía gran avance, sin embargo fueron sorprendidos con una segunda que fue aún más grande, por lo que ahora se están coordinando para dedicarle dos días a la cabecera municipal, otros dos días San Nicolás y otros dos a Bordo Blanco.

“Solicitar paciencia a los ciudadanos de Tequisquiapan en función de que nos permitan acercarnos a sus domicilios y nos tengan paciencia, es un trabajo grande que están haciendo todos los compañeros, estamos tratando de atender todas las necesidades tanto personales como de la vía pública, como domicilios particulares en medida de la posibilidad que tiene el municipio, entonces solicitar paciencia a nuestros compañeros ciudadanos, están siendo atendidos, los estamos escuchando, que nos permitan el tiempo para poder llegar y darles la atención que requieren en la fumigación”.

Finalmente, dijo también se están colocando costales de arena pero sólo como medida de prevención, pues temen pueda haber una creciente nuevamente del río, por lo que se están limitando zonas y preparándose en caso de que se presenten más lluvias, ya que éstas terminarán hasta el mes de noviembre.