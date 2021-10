El TRI no podrá contar con Montes, Sánchez y Martin para enfrentar a El Salvador

Rogelio Funes Mori durante el entrenamiento antes de salir a El Salvador.

AGENCIAS

La Selección Mexicana viajará esta tarde, saliendo del aeropuerto internacional de Toluca, hacia la capital salvadoreña, para enfrentar el último encuentro eliminatorio de esta triple Fecha FIFA, en el que necesita urgentemente sumar tres puntos.

Después de la jornada del domingo, el Tricolor amaneció en el primer lugar del octagonal final rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, con 11 puntos, alejándose de Estados Unidos, Panamá y Canadá, sus principales perseguidores. El Tricolor tiene que sacar un buen resultado del siempre hostil estadio Cuscatlán, aunque no lo visitará con equipo completo.

La primera baja confirmada es la del Cachorro César Montes. El defensa central del Monterrey acumuló su segunda tarjeta amarilla en el octagonal, por lo que está suspendido y Gerardo Matino no le ve caso que viaje a Centroamérica, así es que volverá a la capital de Nuevo León para reportar bajo las órdenes de Javier Aguirre.

La segunda ausencia sería la de Jorge Sánchez. El lateral derecho del América salió con serias molestias del duelo ante Canadá, y no fue ni a la banca en el encuentro ante Honduras.

“No vamos a arriesgar a nadie, no es momento. Se le harán unos estudios, pero si no es preciso, no viajará”, dijo Gerardo Martino, técnico nacional.

Henry Martín sería la tercera baja del equipo, El delantero de las Águilas no ha sido considerado para los dos primeros juegos, por tener cansancio muscular, y sería complicado tenerlo para el duelo del miércoles.

Las opciones de Martino por estas tres bajas serían: En defensa, Julio César Cata Domínguez, para la central o la lateral, y en la delantera Rogelio Funes Mori. Eso sí, como opción de revulsivo, detrás de Raúl Jiménez.