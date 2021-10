Lyn May “estalla” contra Niurka

La vedette Lyn May también habló sobre las críticas que ha recibido por recurrir al botox.

Agencia México

Lyn May no ocultó su molestia frente a las cámaras al escuchar el nombre Niurka Marcos, después de que la cubana llamara “fea” a la mexicana de ascendencia china y la criticara por someterse a procedimientos estéticos.

Durante su encuentro con distintos medios de comunicación en un evento realizado en la Ciudad de México, Lyn May explotó con un reportero que le recordó las declaraciones de Marcos en su contra.

“Yo no conozco a esa señora, ¡por favor! Yo conozco a Cher, Nicki Minaj, a ellas, a Madonna, a esas. No le voy a decir nada porque no la conozco, no seas pend**o. Te estoy diciendo que no la conozco, ¿que no oyes?, ¿no tienes cerebro?”, dijo Lyn ante la insistencia del periodista.

Posteriormente, la artista de 68 años amagó con retirarse del lugar si continuaban las preguntas sobre Niurka y aprovechó para dar a conocer que en breve se reunirá con dos estrellas de talla internacional.

“Me hacen encab&%*. Les estoy diciendo que no la conozco, ¿para que me la mencionan? (…) Que digan lo que quieran, mira Cher y Nicky Minaj me quieren mucho y entonces las voy a ver en dos semanas en Las Vegas”, manifestó.

Finalmente, la vedette respondió a las críticas que ha recibido por recurrir al botox: “Hay mucha gente envidiosa que ya no le llaman y tiene que llamar la atención… Sí se cuelgan (de mi fama)”.

Hace días Lyn May empleó las redes sociales para mostrar fotos y videos presumiendo que gracias al uso del botox lucía un radical cambio en su rostro. A través del clip, la bailarina alentó a sus seguidores a usar dicha sustancia.