¡Timothee Chalamet por fin habló!

Timothee Chalamet se pronuncia sobre acusaciones de violación y canibalismo en contra de Armie Hammer.

Agencia México

Timothee Chalamet se pronunció por primera vez a la controversia que enfrenta su coprotagonista de ‘Call Me By Your Name’ (Llámame por tu nombre), Armie Hammer, tras los señalamientos de agresión sexual en su contra.

Durante la entrevista con Time, el joven de 25 años escuchó los cuestionamientos sobre las acusaciones de violación sobre su colega de 37 años, presentada por una mujer llamada Effie Angelova, quien afirmó haber sido violada “brutalmente” por él.

Sin querer sumarse a la polémica, Timothee comentó: “Entiendo totalmente por qué preguntas eso, pero es una pregunta que merece una conversación más amplia y no quiero darte una respuesta parcial”.

Hammer fue acusado por varias mujeres de abuso sexual y violación a inicios de este año después de que se difundiera en redes sociales una conversación por DM donde un hombre, que decía ser Armie, supuestamente escribió sobre sus fantasías de violación y canibalismo.

Ante la bomba, los representantes del artista lo abandonaron y tiempo después su esposa, Elizabeth Chambers, le pidió el divorcio.

Posteriormente, se hizo pública una acusación muy grave, pues Angelova reveló que el actor la había violado. Eventualmente, otras ex parejas de Hammer hablaron públicamente y admitieron que el actor era un agresor violento.

Lo último que se sabe sobre Armie Hammer es que negó todas las acusaciones en su contra; además de entrar a un programa de rehabilitación para superar su adicción a las drogas, al alcohol y al sexo.