Erik Rubín: Fueron “hojaldras”

El cantante mexicano Erik Rubí manifestó su sorpresa luego de que las recientes declaraciones de María Conchita Alonso sobre su romance con él provocaran gran revuelo, sobre todo por la diferencia de edades que existe entre ambos.

“O sea, no veo en donde está, además la controversia, osea, ella es una persona increíble a quien quiero mucho, a todo dar, inteligente, guapa, una mujer la verdad increíble donde está hablando en buena onda de algo que vivió en algún momento, que fue algo muy sonado, no es algo nuevo, es más, tengo ahí revistas en donde aparecemos los dos, donde salió la nota de que teníamos algo y no le veo nada de malo, y bueno, ya de ahí, pues obviamente no sé por qué, ah pues ahora la nota donde habló de esto y esto, y entonces le dan vuelo”, dijo el esposo de Andrea Legarreta en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Minimizando el hecho de que la intérprete de “Noche de copas” le lleve 14 años de edad, el ex Timbiriche destacó las cualidades de la artista y confesó que los años nunca fueron un problema para ellos.

“Es más, hubo unas notas que no te quiero decir sus encabezados, pero bastantes hojaldras, con ella aparte, es una mujer inteligente que no creo que le afecte mucho lo que diga el encabezado de una revista, la verdad, pero además ella siempre ha sido muy guapa, pero en esa época era muy joven habría tenido 30 y tantos años, entonces ya a esas alturas ya hacían referencia de que ya estaba grande, creo que a ella y a mi pues no nos… o sea, la verdad no nos afectó”, explicó.

En días pasados Alonso destacó las cualidades de Erik y aseguró que su matrimonio con Andrea es lo que él buscaba desde mucho tiempo atrás.

“Es un tipo muy tierno, talentoso, honesto. Es un hombre que encontró lo que quería que era una estabilidad, que existen muy pocas sobre todo en nuestro ambiente”, comentó.