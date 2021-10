La conductora Galilea Montijo.

Confiesa que las secuelas de Covid agravaron su salud

Agencia México

La conductora reapareció este jueves en el foro del programa Hoy tras varios días de ausencia y en medio de especulaciones por su estado de salud.

Con una sonrisa y agradeciendo estar con sus compañeros de trabajo, la también actriz explicó los motivos que la orillaron a retirarse de las cámaras de televisión y redes sociales.

“Lo que pasó es que […] mis secuelas de covid, pues uno ya no tiene 15 años, y entonces las mendigas secuelas del covid, que el doctor me dice ‘necesito que te vayas unos días de descanso, que respires, descansa por favor, no todo en la vida es trabajo’, entonces agarré a mi chiquillo y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta mi mamá y yo a ella, entonces nos disfrutamos, y nada”, manifestó Gali.

Posteriormente, Montijo agradeció todos los mensajes de cariño y preocupación por su salud, además de confesar cuál fue el malestar que la aquejaba en días pasados.

“De verdad muchas gracias por estar al pendiente, por sus mensajes, gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí […] No todo en la vida es estrés […] mi presión era lo que más me preocupaba, esa era la que más me preocupaba”, destacó.

Por último, Galilea subrayó que mantiene una excelente relación con Tania Rincón, luego de los rumores que aseguraban que la joven llegó para ocupar su lugar. “Entonces la Tanía, que si me voy, ¿por qué la Tanía?, ¡ay!, ¡te amo Tania!”, finalizó.

Galilea Montijo reaparece