Livia Brito interpone denuncia penal

Livia Brito.

Contra revista mexicana por lucrar con su imagen

Agencia México

Livia Brito asistió a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia penal en contra de una publicación mexicana por hacer uso indebido de su imagen.

A su salida del lugar, la actriz reveló algunos detalles del proceso que entabló contra la revista que publicó información sin su consentimiento luego del problema que tuvo con un paparazzi en Cancún.

“Es denuncia penal y luego vamos con la denuncia civil… y ya está. Estoy muy tranquila, es yo creo que lo justo porque no se vale que lucren con la imagen de ningún ser humano, aunque seamos artistas […] es lo que yo les comentaba, o sea, somos seres humanos y tenemos derecho a la privacidad, entonces el que usen nuestra imagen para vender una revista y ganar dinero a costa de nuestro trabajo, que es a lo que nos dedicamos, pues creo que no se vale, que no es justo”, dijo a los reporteros que la esperaban a las afueras de la Fiscalía.

De la misma manera, la protagonista de “La Desalmada” se dijo preocupada por la información que el medio de comunicación brindó, asegurando que pone en riesgo su integridad física.

“Es toda mi carrera, toda mi familia, fotos de mi papá, de mi mamá, de mi casa, de cuánto gano, creo que es información muy delicada y más en una ciudad que es bastante peligrosa y que piensen que por poner a veces cosas que no son ciertas, tienen derecho, o no sé, o que me vean en la calle y piensen que tengo muchísimo dinero por lo que dice la revista, entonces esto da pauta a que los delincuentes puedan secuestrarme, de hecho, ha pasado, han secuestrado a varios artistas o cantantes. Y cuando toman las fotos también no se sabe para qué están tomando las fotos”, detalló.

Hasta el momento se desconocen las peticiones que realizó la artista cubana en su denuncia, pero se espera que en breve se releven estos datos.