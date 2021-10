Llega La Haus a Querétaro

La empresa colombo-mexicana de tecnología inmobiliaria La Haus, amplía su cobertura y llega a Querétaro.

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

La Haus, es la plataforma de tecnología inmobiliaria líder del mercado colombo-mexicano, e inició su operación en Querétaro, donde a la fecha cuenta con el 90 por ciento de la oferta de vivienda nueva en la ciudad.

En entrevista, Rodrigo Sánchez Ríos, cofundador y presidente de La Haus, informó que la meta es lograr 800 transacciones en el primer año, y pasar de 40 a 100 colaboradores directos en la capital queretana.

Destacó que con una inversión de 150 millones de dólares de fondos líderes como Kaszek y NFX, esta Proptech pasó de 3 a 10 ciudades en América Latina y de 100 a más de 900 empleados o Hausers, de los cuales el 44 por ciento son en México.

De acuerdo con la empresa, actualmente hay disponibles 246 proyectos vigentes en Querétaro, de los cuales 151 son residenciales. Además, se informó que el costo promedio de una vivienda queretana es de un millón 968 mil 200 pesos. Por ello, La Haus Proptech tiene como finalidad ayudar a colocar la nueva oferta y a la larga impulsar el crecimiento de Querétaro.

El estado reporta un crecimiento anual en el sector de la construcción de 31.1 por ciento, con un valor de 763 millones de pesos, de los cuales 56 por ciento son para la edificación.

Para la empresa, Querétaro se encuentra entre las diez ciudades con más potencial económico a nivel mundial, de acuerdo con el ranking Global Cities of the Future del Financial Times, en dicho ranking, dentro de la categoría de población menor a 2 millones de personas.

El presidente de la empresa señaló que el estado de Querétaro, tiene una posición estratégica al conectar el norte y sur del país, además de dar tránsito a la vía Panamericana, y que otros factores que han influido para que lleguen a territorio queretano son los índices de seguridad y de crecimiento económico.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro es la tercera entidad donde se percibe un nivel menor de inseguridad en el país, solo por debajo de Yucatán y Baja California Sur.

Adicionalmente, se ha convertido desde hace un par de décadas, en una zona muy atractiva para aquellos que buscan cercanía a la Ciudad de México, pero buscan una ciudad más tranquila y opciones de vivienda más accesibles o de mayor tamaño.

“Hay un panorama muy positivo, ya que siempre tenemos construcción, los espacios son modernos y responden a un estilo de vida urbano, pero son accesibles y ofrecen una gran oportunidad de plusvalía; con tecnología vamos a ayudar a las personas a tomar mejores decisiones de inversión, no descapitalizarse gracias a las opciones financieras que nos permiten nuestros acuerdos con desarrolladores e impactar en que más gente logre el objetivo de tener casa e invertir en bienes raíces”, concluyó Rodrigo Sánchez-Ríos.