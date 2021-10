Tres detenidos por los enfrentamientos en la refinería Dos Bocas

Rocío Nahle, Secretaría de Energía reporta tres personas detenidas.

Después de los altercados y el paro de trabajadores de la empresa ICA Flour, en la refinería de Dos Bocas, por la exigencia de mejoras en sus prestaciones laborales, la secretaria de Energía, Rocío Nahle se pronunció al respecto, comentando que no se permitirá que ningún “grupito” afecte a una obra tan importante.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, informó a través de sus redes, la detención de tres presuntos implicados en los disturbios, los cuales fueron identificados como Eugenio “N”, Roger Alberto “N” y Ricardo “N”, acusados por realizar daños en las instalaciones de la refinería.

Más tarde Rocío Nahle ofreció declaraciones al respecto, dijo que son al menos diez personas las que están detrás de este paro, sin embargo, compartió que aún continúan con la investigación.

Fue al concluir una reunión del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando comentó que ya se encontraba todo en orden y que se reanudarían labores.

Al igual que la empresa ICA Flour, la secretaria negó rotundamente que el paro haya surgido por el incumplimiento de pago de horas extras.

“Es mentira, cuando hacen el dobleteo de turno, las empresas les pagaban el dobleteo. Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas, en forma directa o indirecta en el país, y es una obra que va bastante bien”, mencionó a diferentes medios.

También compartió que, las tres personas detenidas se encuentran ya ha disposición de las autoridades correspondientes y están en espera de que se defina su situación legal.

Desmintió que fueran 5 mil trabajadores en paro, comentó que las manifestaciones se dieron solo en un área de la construcción y de acuerdo a su información eran solo 300 manifestantes de los 25,000 que trabajan ahí.

Por último, comentó que ella misma ha estado cuidando que la obra vaya bien y que ha verificado que las condiciones de trabajo sean las mejores para ellos.