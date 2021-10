Recurrió a ayuda profesional durante la pandemia

Paulina Rubio

Paulina Rubio confesó que durante la pandemia no la pasó tan bien, pues además de luchar por la custodia de sus hijos, tuvo que pedir ayuda de especialistas para superar los ataques que recibió en redes sociales.

Durante la presentación de su sencillo “Yo soy”, la cantante mexicana reveló que en medio de la batalla legal que enfrentó con los padres de sus hijos, se dio cuenta de lo mal que lo pasaba la gente combatiendo la Covid-19 y la hizo revalorar su vida.

“Soy mamá primero que nada, soy cantante, soy hija, soy hermana, soy amiga, pero sobre todo soy una persona común y corriente, popular, que ha crecido en los ojos de todo el mundo, yo confíe demasiado por el amor, me quisieron quitar a mis hijos en la pandemia, pero la pandemia me puso muy claro por qué estoy aquí y me siento superviviente, entonces me sentía muy estúpida de sentirme que tenía problemas, viendo que realmente el mundo necesitaba ayuda”, explicó en entrevista para un medio estadunidense.

Sobre los mensajes en su contra, “La Chica Dorada” contó que tuvo que sacar fuerza de flaquezas para enfrentarlo de la mejor manera posible. “Me sentí muy atacada también… observada, juzgada, criticada, es feo abrir la carta de alguien para que te diga cosas feas, ahora imagínate que ahora ya tenemos toda esta tecnología, pero también te hace la piel dura, de la tormenta llegó la calma en mí, encontré mi paz y la encontré en mi para dársela a los demás, pero pasé por muchos pasos y cursos, y estoy aquí gracias a la fuerza que sale en mí por ese amor de mis hijos, por ese amor del mundo”, destacó.

Finalmente, la artista dio a conocer los métodos que siguió para encontrar la paz. “He logrado mantener esta estabilidad con la meditación y con muchos amigos y amigas, y también ayuda profesional, tienes que pedir ayuda profesional en algún momento cuando se te están cruzando tus cables y necesitas ayuda”.