Sergio Mayer le responde a Daniela Parra

Sergio Mayer

Desestima denuncia por tráfico de influencias

Agencia México

Sergio Mayer actor y expolítco aprovechó su encuentro con los reporteros en un evento en la Ciudad de México para enviar una contundente respuesta a Daniela Parra, hija de Héctor “N”, luego de que la joven confesara sus sospechas de que el esposo de Ginny Hoffman podría ser quien abusó de sexualmente de su hermana Alexa.

Asegurando que Daniela ya está admitiendo que su consanguínea fue violentada, Sergio comentó: “ustedes se acuerdan que ella siempre dijo que no existía y que era una mentira que su hermana había sido víctima de violencia sexual, ahora fíjense lo que les digo, como empiezan a salir las cosas, (dice) ‘bueno, yo no puedo descartar que fue víctima de violencia, pero no fue mi papá’, ¿qué está pasando?, está aceptando entonces que sí fue víctima de violencia, entonces ya está saliendo la verdad”.

Por otra parte, desestimó la denuncia que la defensa legal de Héctor interpuso en su contra. “Para que haya tráfico de influencias se tiene que involucrar al juez, al MP, a la policía de investigación, no nada más a mí, ¿tú crees que es casualidad que nada más me denunciaron a mí?, ¿por qué no hizo toda la denuncia?, ¡por cobardes!, ¡porque no existe!, ¡porque no pueden comprobar nada!”.

Antes de retirarse, el ex Garibaldi aseguró que todos los señalamientos en su contra tienen un objetivo, pero él está tranquilo porque sabe que la verdad saldrá a luz.

“Sí hay una campaña de desprestigio, de crítica, de desvirtuar todo mi trabajo y todo lo que se está haciendo, pero yo estoy tranquilo porque siempre he demostrado a través del tiempo que la verdad me asiste, y siempre les digo, denle tiempo al tiempo, y yo siempre he demostrado con hechos que la verdad me asiste y siempre he hecho lo correcto”, remató.