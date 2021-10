Ejidatarios denuncian presunto despojo por parte de “El Chilo”

Exigen se les respete la propiedad de un predio en Buenavista

Por Jahaira Lara

Fotos: Sixto Picones

Noticias

Tras constantes intentos de despojo de las seis hectáreas por parte del empresario restaurantero el “Chilo”, los integrantes del Ejido Buenavista recibieron el certificado parcelario por parte del Registro Agrario Nacional (RAN) que los acredita como dueños del predio ubicado a un costado de un restaurante de maricos del empresa de la zona del que es propietario el empresario.

Con este documento los ejidatarios buscan dar fin al conflicto con el empresario, así como a las constantes intimidaciones que se han recibido incluso de personas que se ostentan como personal de la Fiscalía General del estado de Querétaro quienes en algunas ocasiones les han pedido abandonar sus tierras.

El presidente del Comisariado del Ejido Buenavista, José Moisés Trinidad Ortiz Soto, confirmo que fue desde hace un mes que se recibió este titulo de propiedad; sin embargo, no había sido publicado; pues era necesario presentarlo previamente ante la asamblea integrada por los 224 ejidatarios dueños del predio.

Fue así como tras la asamblea, se procedió a colocar una lona donde se exhibe el certificado parcelario, así como un mensaje en el se advierte que se consignará a las autoridades competentes a cualquier persona que “perturbe o invada” –se lee- este espacio.

“El jueves pasado nos juntamos aquí porque estuvieron ellos y no queremos que se metan más personas ajenas a nosotros, así como nosotros no nos andamos metiendo a otras propiedades (…) Se nos quiere seguir invadiendo no es posible, ya tenemos el documento, el Chilo no puede estar peleando por algo que no es de él y si en realidad estas tierras fueran de otra personas, tendrían un título y veríamos de dónde salió cada documento, en qué momento y actuar”.

La principal preocupación, expresó el presidente del comisariado es que la mayoría de los ejidatarios son adultos mayores y no se puede permitir que alguien salga dañado con los constantes intentos de invadir las tierras, así como amenazas de supuestas autoridades.

“Nosotros no nos metemos con nadie, pero por eso hacer responsables a estas personas si alguien sale con algún daño porque se nos ha amenazado, hay gene que viene a intimidar, quieren que nos salgamos, quiere que abandonemos; pero como vamos a abandonar si es el patrimonio de nuestros hijos y es algo nuestro. La mayoría de los que aquí estamos son personas de la tercera edad y aunque fueran puros jóvenes no podemos violar sus derechos; lo que es de los ejidatarios, es de los ejidatarios”.

En el marco de esta reunión que sostuvieron los 224 ejidatarios en el predio en cuestión, la mayoría voto por poner en venta este predio de seis hectáreas; por lo que se convocará a una nueva asamblea para sentar en el acta esta decisión de los ejidatarios, así como establecer el precio, así como diferentes puntos que determine la asamblea prudentes para poder en venta el predio.

Ortiz Soto reiteró que los interesados en adquirir el predio serán presentados ante la asamblea y los integrantes de esta son quienes decidirán; “la asamblea decidirá y lo haremos saber públicamente, quien lo pague es quien se queda con él”, reiteró.