Firman el Acuerdo por el Barrio

El alcalde Luis Nava atestiguó el convenio para promover la armonía entre grupos de jóvenes

Noticias

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado por su esposa y presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, atestiguó la firma del Acuerdo por el Barrio que promovieron el programa de Tejiendo Comunidades de Paz y la Asociación Nacidos para Triunfar (NPT), en el afán de promover la armonía entre distintos grupos de jóvenes de barrio y sobre todo brindarles oportunidades para que puedan salir adelante y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

“Hay muchas personas que no conocen la realidad que se está viviendo en las colonias y en los barrios y luego lamentablemente al no conocer esa realidad muchas personas reaccionan de una mala manera, discriminando, haciendo menos y hoy por hoy lo que queremos trabajar es por una sociedad que reconozca esta realidad, que reconozca y sobre todo que trabajemos entre todos para brindar esas oportunidades que no deben distinguir de que colonia o de que barrio son ustedes, sino de sus capacidades, de su talento”, comentó Luis Nava.

El alcalde recordó que su administración atiende a todas las colonias y sectores, pero que existen estas colonias y barrios en situación de riesgo que merecen atención particular, por lo que toda la sociedad debe contemplarse como una gran familia y asumir el reto de brindar oportunidades y romper las barreras sociales a través del arte, del talento y creatividad.

El Acuerdo por el Barrio es uno de los primeros resultados del acercamiento y diálogo que entabló Luis Nava con jóvenes de las colonias Menchaca I II Y III, 5 Halcones, Mujeres Independientes, Real España y Pinos en San José el Alto, y que en primera instancia consiguió que a través de Nacidos Para Triunfar se estableciera una ruta para atender a 22 grupos de jóvenes en situación de riesgo con temas de educación, cultura (arte urbano), sano esparcimiento, cultura de paz y oportunidades de empleo, todo enfocado a cambiar sus barrios desde adentro y abriendo nuevos horizontes para mejorar su calidad de vida.

Durante el evento se presentaron 10 jóvenes de grupos distintos, y que como parte de la intervención en sus barrios, gracias al apoyo de la Secretaría de la Juventud del Gobierno Estatal consolidaron su deseo de grabar de manera profesional y hacer pública su música hip hop. El Presidente Municipal les entregó de manera simbólica las portadas de sus canciones que ya están disponibles en la plataforma de Spotify para reconocimiento y apoyo de todas y todos los queretanos.

En este evento realizado en las instalaciones del Centro Integral de Prevención Social CIPRES II ubicado en San José el Alto, los representantes de 22 grupos de chavos firmaron el Acuerdo por el Barrio que permitirá un mayor respeto entre ellos y la oportunidad de la autoridad y la sociedad organizada de seguir trabajando por acercarles oportunidades de desarrollo.

Por esta razón, dicho acuerdo también fue signado por: el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en Querétaro, Jaime Antonio Robledo Hernández; el presidente de Jóvenes Empresarios de la COPARMEX, Hugo Alejandro Gerones Reyes; y el director de la Clínica de Rehabilitación Koi A. C.

Finalmente, Luis Nava y Arahí Domínguez recorrieron una exposición fotográfica en donde se mostraron los 19 murales que los grupos de jóvenes diseñaron y pintaron con grafitti en espacios asignados por el Municipio en sus colonias, y que son una muestra más de su sentir y anhelos en los que el Municipio de Querétaro seguirá trabajando de manera particular, y siempre con el apoyo de la sociedad.