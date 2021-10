Lamba García dice adiós

Lambda García se despide de Hoy.

Agencia México

El conductor de televisión anunció su despedida del programa Hoy la mañana de este lunes, recibiendo un conmovedor homenaje por parte de sus compañeros del matutino, aunque dejaron abierta la puerta para que Lambda García pueda regresar después de una temporada.

Quien dio la noticia fue Galilea Montijo, aprovechando un segmento en donde hablaron de “cerrar ciclos” para darle las gracias a su colega.

“Hoy nuestro querido Lambdita se despide, estamos muy felices por él. Y también por nosotros porque sabemos que es un ratito que se nos va y regresa porque va a hacer algo que, bueno, todos lo entendemos. Va a crecer su carrera, lo queremos. Se ha vuelto parte de nuestra familia. Es que unas llegan, otros se nos van. Luego se nos regresan”, expresó Galilea.

Al borde de las lágrimas, el conductor explicó que parte del programa momentáneamente para perseguir su carrera en la actuación.

“Esto no es un adiós, dije que no iba a llorar, pero es un sentimiento, es una familia, llevo casi dos años acá y lo agradezco de corazón. Encontré gente hermosa, una familia hermosa tanto aquí como allá atrás, todas las personas que me han dado la mano y una sonrisa. Entonces, no es un adiós. Yo estoy seguro de que las cosas siempre se acomodan y los tiempos de Dios son perfectos. Aquí voy a estar y si ustedes me admiten nuevamente en cuanto termine el proyecto nos vamos a volver a abrazar y a mandar a la “Nota que anota”. Un día de estos me vengo por acá”, explicó.

Por su parte, Andrea Legarreta le dedicó un emotivo mensaje. “Lo más bonito es que más allá del trabajo, dejamos de ser compañeros para ser una familia y eso pues ya te amolaste, ya somos parte de ti, y tú de nosotros, vamos a seguir en el camino de la vida siempre. Aportaste cosas hermosas en el programa y nuestras vidas”.

Finalmente, Andrea Escalona destacó el gran cariño que le tiene a su colega y subrayó que tras la pandemia aprendió que las cosas cambian de un día a otro, por lo que le deseaba lo mejor a su compañero. “En lo personal te amo, gracias por todo y nos vamos a seguir amando”, comentó.