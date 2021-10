Marjorie de Sousa responde a críticas de Alicia Machado

Marjorie de Sousa.

“Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta”

Agencia México

Marjorie de Sousa fue cuestionada por las recientes declaraciones que hizo Alicia Machado en su contra por no dejar que Julián Gil vea a su hijo a pesar de que el actor cumple con su responsabilidad y da el 20 por ciento de sus ingresos como concepto de manutención para el menor.

Fue en el reality ‘La Casa de Los Famosos’ donde Machado aseguró que conoce a Julián y argumentó en contra de la postura de la actriz. “No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él […] Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, dijo Alicia sobre el caso.

Por su parte, De Sousa no quiso entrar en controversia y en entrevista para Televisa Espectáculos replicó: “Yo creo que uno no puede opinar de la vida de los demás porque uno no sabe lo que pasa cada ser humano, yo le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarte de alguna forma”.

No obstante, la actriz agregó: “nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que tocó hacer para salir adelante, y yo la bendigo, cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta y haré caso y cuando son cosas que no me importan, pues… ¡anda dale!, me retiro”.

Finalmente, Marjorie minimizó los comentarios de Machado en su contra y puntualizó: “es que, si te enganchas, pues pierdes, y estamos en un proceso de aprender y avanzar, entonces si te enganchas retrocedes, y yo no estoy para eso, demasiado he vivido como para amargarme por tonterías”.