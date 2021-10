Realizarán homenaje al Salvador Núñez

Salvador Núñez fue capitán de Gallos en la década de los 60’s.

Noticias

Con el objetivo de honrar la memoria de Salvador “Monito” Núñez, la agrupación de Exprofesionales de Querétaro le realizará un homenaje póstumo el próximo 31 de octubre en un partido en el que se enfrentarán a una selección de San Luis de la Paz.

Fausto “Pato” Trejo Buenrostro, quién actualmente dirige esta agrupación de exfutbolistas profesionales, explicó que la sede será la Casa de la Juventud y espera que este homenaje póstumo sea el último de ésta índole, pues tratará de que los demás los puedan realizar estando en vida los galardonados, para que lo disfruten al máximo.

“Queremos hacerle el homenaje porque fungió como capitán varias veces en el equipo de Gallos Blancos. Se lo merece porque hay mucha gente que ya no nos conoce y puede motivar a que la gente de gobierno del estado nos vea, a los que seguimos y estamos activos, a los que juegan y tienen buen toque, para que vean a esas personas que económicamente están insolventes y se les pueda apoyar en algo”.

“Lo pensé en forma personal, porque si yo llegase a faltar, lo mismo me da que me lo hagan en el Estadio Azteca que en el Corregidora, ya no lo voy a disfrutar, por eso quiero hacerlo a las personas que lo merecen en vida, no importa el campo en donde sea, sino que él lo sienta, lo viva, la gente le aplauda a la hora de que reciba su reconocimiento, por eso esperamos que este sea el último que yo realice póstumo porque quiero que la gente les aplauda y sienta el cariño de la gente”, detalló.

El homenaje póstumo al “Monito” Núñez, destacado integrante de la generación de 1967, será el 31 de octubre en punto de las 12:00 horas en el campo de la Casa de la Juventud, por lo que Trejo agradeció el apoyo que les ha brindado el nuevo director del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (Indereq), Edward Sánchez del Río, y el administrador de este espacio deportivo, Vicente Ríos Bárcenas.