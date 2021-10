Aseguran que su salud mejora

Agencia México

La salud de don Vicente Fernández sigue siendo tema de preocupación luego de que en días recientes trascendiera que su estado se agravó a más de dos meses de haber sido hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída en su rancho de “Los Tres Potrillos”.

A pesar de que Vicente Jr. ha salido a desmentir esa información, ahora es Camila Fernández, hija de Alejandro, quien confirma que su abuelo sigue mejorando.

En entrevista con el periodista Javier Poza, la joven cantante se mostró positiva al hablar del “Charro de Huentitán” y así lo comentó: “La verdad es que estamos felices porque va mejorando, es un poco lento, pero ahí va”.

Asimismo, confesó que tuvo la oportunidad de visitar al intérprete de “Estos Celos” en el nosocomio donde está internado desde el pasado 6 de agosto.

“Fíjate que yo me quedé en que nada más lo podíamos visitar con papás, o sea, si tu ibas en terapia intensiva es nada más de dos personas, entonces nos turnábamos entre hermanos, de ‘hoy voy a ir yo con mi papá’, y luego nos dijeron que ya no fuéramos por el coronavirus, porque había muchísima prensa, era toda la redonda del hospital, la verdad fue muy difícil ir y […] mi última visita fue con mi papá, estuvo emocionante, pero ya después no me autorizaron más”, relató.

Finalmente, Camila Fernández aseguró que su abuela, Doña Cuquita Abarca, se encuentra perfectamente luego de ser intervenida quirúrgicamente de una hernia.

“¡Bien!, ¡está perfecta!, ¡mejor que nunca!”, culminó la entrevista la artista.