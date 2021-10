Estalla Céspedes

Agencia México

El cantautor cubano explotó con la prensa durante un evento de música realizado en la Ciudad de México, luego de que algunos reporteros le pidieron consejos para las nuevas promesas que se encontraban en el lugar.

“Yo vengo a chambear, yo no soy Dios para dar consejos, yo me he drogado toda la vida, he sido un borracho, me he cog%&* viejas de todas las edades”, respondió Francisco Céspedes visiblemente molesto.

Pese a esta postura, los periodistas también lo cuestionaron por sus planes de retiro, a lo que comentó: “¿Retirarme?… tengo dos hijos, cuando uno tiene hijos no se retira”.

Inmediatamente el intérprete de “Vida Loca” apresuró el paso, aunque era perseguido por los reporteros y los cuestionamientos no cesaban.

Finalmente, Céspedes se alejó de ellos, pero al escuchar si estaba enojado con los medios de comunicación, regresó un segundo para recalcar: “oye, yo me peleo con quien me sale de los &%$*#”.