Nikolas Cruz se declara culpable de la masacre de Parkland

El joven Nikolas Cruz se declaró culpable de 17 cargos de homicidio.

Fotos: Vía Twitter

Este miércoles, Nikolas Cruz se declaró culpable de la masacre de Parkland y de 17 cargos de asesinato por los estudiantes y maestros que murieron en el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018.

En su declaración de culpabilidad, manifestó que lamentaba mucho lo que había hecho, aunque es posible que la gente no le creyera envió un mensaje a los amigos y familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Parkland.

“Lamento mucho lo que hice, y lo tengo que soportar todos los días”, agregó Nicolás Cruz con lágrimas, y enfatizó que “si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que estuviera en mi poder para tratar de ayudar a los demás. Esto lo estoy haciendo por ustedes, no me importa si no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días”.

Además, afirmó que la decisión de declararse culpable fue en parte para empoderar a las víctimas y sus familias luego de la masacre que cometió.

Anteriormente, el 15 de octubre, el abogado de Nicolás Cruz había mencionado que debido a que el fiscal de Parkland había anunciado que buscaría condenarlo a muerte, el joven planeaba declararse culpable a cambio de cadena perpetua sin libertad condicional.

Así lo anunció su abogado David Wheeler en la corte el viernes 15 de octubre, detallando que el joven se declarará culpable de la masacre de Parkland en Marjory Stoneman Douglas High School en Florida.

El 14 de febrero de 2018, Nicholas Cruz, de 19 años, disparó contra compañeros y maestros en una escuela secundaria en Parkland, EE. UU.

Lo que provocó lo que se le llamara al evento como la “Masacre de Parkland” o “La masacre de San Valentín”.

Durante el interrogatorio realizado a Nikolas Cruz tras ser detenido el mismo día del tiroteo, el joven aseguró que asesinó a esas 17 personas siguiendo las órdenes de una voz interna que lo obligó a dispararles.