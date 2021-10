Río San Juan, una obra prioritaria: SDUOP

Río San Juan será intervenido con varias obras hidráulicas importantes para contrarestar los efectos negativos de las lluvias.

Habrá un total de 13 obras para atender las contingencias pluviales

Por Josefina Herrera

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el estado (SDUOP), Fernando González Salinas, indicó que una de las obras prioritarias para el gobierno estatal es atender la contingencia vivida por el río San Juan, pues no se tenía contemplada pero fueron sorprendidos al inicio de la administración, y por la urgencia que requiere debe ser atendida.

Recordó que en días anteriores se dio a conocer el monto total de inversión para atender esta contingencia que son 600 millones de pesos, y que se tienen proyectadas en total 13 obras hidráulicas para mitigar los riesgos de desbordamiento del río que se harán en un periodo de tres años.

“En este periodo no has amanecido con lluvia, y entonces me gustaría platicarles unas obras que tenemos con la segunda ciudad más importante en el estado, que es San Juan del Río, ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿qué es lo que pasó y lo que estamos haciendo?, de alguna forma lo que hemos encontrado en San Juan del Río y vamos a meterle, en realidad es mucho la educación mucho la movilidad, pero no teníamos en la mente las contingencias, estamos metidos en muchísimas contingencias, tenemos una expectativa más o menos para San Juan de 600 millones de pesos para cuestiones de contingencia”.

Detalló que lo que se tiene planeado hacer es intervenir dos cuencas que son con las que cuenta el municipio, una que es Xoda y la del río San Juan, y lo que se pretende hacer es colocar tres diques rompepicos, modificaciones en seis puentes y un zampeado.

“Vamos a crear tres diques rompepicos entre aguas abajo de las presas, y antes de llegar a la ciudad de San Juan, tres diques que son los receptores de agua controlado para que efectivamente el agua que va saliendo no nos cause conflictos, seis modificaciones en puentes que no tienen toda la capacidad instalada para poder sacar el agua y estamos haciendo lo que sea necesario para que se hagan las modificaciones y se cree una capacidad hidráulica mucho más amplia,

y luego vamos hacer un zampeado, que es ponerle piedras en el río, como empedrado al río para que las piedras no mueven los muros y para que las colonias vulnerables en los hombres que tiene el río, que son los más bajos queden protegidas, que es Nogales, La Rueda y Bosques”.

Además de estas acciones también se hará una obra de bombeo en Los Nogales y otra en La Rueda para poder mitigar el efecto de las lluvias, aunque indicó que hay ocasiones en que éstas toman flujos diferentes, pero se espera que con estas obras se pueda contrarrestar el efecto.