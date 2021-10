Luis de Alba continúa en tratamiento

El tratamiento del actor Luis de Alba costará varios miles de pesos.

Agencia México

Luis de Alba confesó lo agradecido que se siente luego de que el pasado 23 de septiembre fuera hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída que le provocó fractura en el fémur, y a casi un mes de su accidente ya esté empezando a caminar.

“Tengo la bendición de Dios de que a pesar de lo grave que fueron las fracturas pues en muy poco tiempo […] ya me dieron de alta, ya están pegados los huesos, tres que estaban rotos, ahora ya empecé a dar mis primeros pasos, de todas maneras, estoy con la ayuda de fisioterapeutas, aprender a caminar, y con alegría y con ganas”, contó De Alba en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

No obstante, el comediante también dijo sentirse afortunado por toda la ayuda económica que recibió, entre ellos la de su amigo Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”.

“Le hablé, le dejé dicho, se enteró, no hablé con él, se había ido a Europa, pero me mandó una lanota, siempre y yo no se lo pedí nunca, y claro que lo adoro, ya una vez me había sacado de algo similar, pero esa vez sí supo, le avisaron y me llegó lana de él, misma que le pagué, gracias a Dios, pero su actitud, sin ostentar nada y sin yo pedirle nada”, relató.

Por último, el artista de 76 años confesó sentirse en deuda, pues a casi un mes de su incidente tendría que pagar varios millones de pesos si no hubiera tenido el respaldo de la gente y de sus amigos del medio artístico.

“Esto hasta ahorita, más o menos, equivaldría a unos 4 y medio millones de pesos, pienso en que mi obligación inmediata es salir, empezar a trabajar y en cuanto termine de trabajar, me voy a dedicar en parte a ayudar a la gente que se pueda”, remató.