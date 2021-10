Erika Buenfil dice que ella no dijo nada

Erika Buenfil

Erika Buenfil aprovechó su encuentro con los medios para desmentir que hubiera emitido algún tipo de declaración en contra de Gómez Mont ahora que tiene problemas con las autoridades mexicanas.

Al escuchar el nombre de la presentadora durante su paso por la alfombra amarilla de los premios ‘Eliot Awards’, la artista inmediatamente dijo:

“En mi Instagram yo no he dicho nada de Inés Gómez Mont ni en ninguna parte, ¡yo nunca dije nada!, todo han sido cosas que han dicho, a lo mejor yo le di like nada más, pero de decirlo, mira, yo no le deseo mal a la gente, y yo creo que la vida va acomodando y hay piezas sueltas que se tienen que ir acomodando en el rompecabezas, yo no culpo a nadie de nada, yo soy muy feliz, tengo un hijo hermoso, orgullosa mamá, todo mundo sabe quién es el papá de Nicolás, y no tengo nada que ocultar, soy libre, no le debo nada a nadie y que Dios nos bendiga a todos y a ella también”.

Por otra parte, Buenfil se mostró empática y externó su apoyo total a Aracely Arámbula tras enterarse del polémico encuentro que la ex de Luis Miguel sostuvo con prensa en Estados Unidos, al verse acechada en un estacionamiento donde abrieron la puerta de su auto para intentar grabar a uno de sus hijos, que estaba dentro del vehículo.

Además de que ambas comparten la fortuna de haber mantenido una relación con “El Sol de México”, también coinciden en la idea de la protección a sus hijos del medio artístico, por lo que Erika no dudó en señalar que, como buena madre, “La Chule” solo estaba protegiendo a su hijo.

“Cuando algo le pasa a mi hijo, te olvidas, me voy a negros, olvido lo que hay a mi alrededor, fue fuerte que le abrieran la puerta de la camioneta”, subrayó.

Finalmente, al hablar de su único hijo, Buenfil aclaró que el joven no la pudo acompañar a la gala porque tenía compromisos escolares que debía cumplir.