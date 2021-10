Anahí revela los motivos por los que sigue alejada de los escenarios

Agencia México

Anahí abrió su corazón durante una charla a través de las redes sociales y reveló los motivos que la mantienen alejada del medio artístico.

A pesar de que sus seguidores desean que regrese a los escenarios, la artista explicó las razones que la hacen negarse a esta petición. “Pero sí, hasta aquí de estar tan expuesta, de estar todos los días en un foro, todos los días expuesta a comentarios y cosas que en algún momento sí me lastimaron mucho y a mí como a millones de niños que crecieron en este ambiente”.

Posteriormente, la cantante y actriz confesó que tuvo que acudir con los expertos en salud mental y recurrir a su fe para poder sentirse mejor mientras triunfaba en RBD.

“Se vale pedir ayuda cuando uno la necesita y también eso es de valientes y sí, hubo un momento en mi vida en el cual necesité un empujoncito y también un momento en el cual decidió acercarme mucho a mi fe, yo creo, y respetando muchísimo las creencias de las personas que nos puedan estar viendo, creo que la fe y la parte espiritual de una persona es muy importante”.

Admitiendo que no la estaba pasando nada bien, la intérprete contó que en ese instante no era la mejor persona y sin querer daño a la gente que estaba a su alrededor.

“Es justo antes de yo tomar esta decisión, yo creo que estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida, pero no solamente de afuera hacia dentro lo que me pasaba, no, ¡también yo estaba muy mal!, yo estaba en un momento en el cual estaba como enojada con la vida, como con esa cosa y como con un caparazón siempre, estaba a la defensiva, me porté mal con personas que no lo merecían, no era yo”.

Finalmente, Anahí manifestó estar muy feliz actualmente y confesó sentirse afortunada por la familia que formó con el político Manuel Velasco.

“Le debo de estar muy agradecida a Dios, al universo y a la vida por estos dos bebés maravillosos, Manuel y Emiliano, que hoy tienen 4 y 1 año, y que están bien y que están sanos, que están bien, y que son unos niños felices, unos niños amados y deseados completamente, y no tengo nada más qué pedirle a la vida, creo que pedir más ya sería mucho”, remató.

