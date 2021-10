Pide SESEQ evitar exponer a niños en panteones

Los protocolos de seguridad sanitaria en camposantos quedarán a cargo de los municipios

Tina Hernández

Noticias

Para la visita en panteones, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se exhortó a la población a evitar llevar a menores de edad, con el fin de no ponerlos en riesgo de exposición del virus de COVID-19.

La titular de la SESEQ, Martina Pérez Rendón, compartió que llevar a un niño a los camposantos durante este 01 y 02 de noviembre sería un riesgo, ya que el grupo etario de menores de 18 años de edad sin comorbilidades esta sin contemplarse en la política de vacunación contra COVID-19 del gobierno federal.

“Los niños aún no están vacunados, entonces no los expongamos a riesgos innecesarios. Sí, desde salud haríamos esa recomendación: no llevar niños y personas adultas mayores”.

Pérez Rendón precisó que la apertura de los panteones en los 18 municipios se deberá apegar al escenario del Índice De Modulación (IDM) del gobierno del estado, que anualmente se ubica en el nivel A, sin embargo la organización y la verificación que los protocolos de sanidad se cumplan a la entrada, permanencia y salida de los panteones dependerá de la logística de los municipios.

Hasta el momento la única demarcación que ya presentó a la SESEQ sus protocolos para la apertura de los camposantos es el municipio capitalino, los cuales ya fueron avalados y significa que operarán al 50 por ciento de su capacidad.

Asimismo se informó que la SESEQ evitará determinar que panteones y cuales no abren sus puertas los dos primeros días de noviembre, pues ello también dependerá de la determinación de cada demarcación.

“En este rescate de regresar un poquito a la normalidad el buen comportamiento de la población va a ser fundamental, que sigan todos los lineamientos, todas la directrices que se vayan planteado”.

La encargada de la política de salud en la entidad aseveró que el bien comportamiento en los camposantos dependerá de los ciudadanos, al tiempo de recordarles que la pandemia aún no concluye.