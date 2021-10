Se reúne con líderes deportivos y educativos

Roberto Sosa Pichardo convivió con quien está nominada como uno de los mejores docentes del mundo y con joven campeón del boxeo

Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, recibió a Diana Lorena Rubio Navarro, profesora del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis) No. 118, y a David “El General” Cuéllar, pugilista queretano, a quienes felicitó por los logros que han obtenido producto de su esfuerzo, vocación, dedicación y perseverancia; ella, al estar nominada como uno de los 10 mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prize of the Varkey Fundation, y a él por retener su título de Campeón Mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo.

El alcalde les manifestó el honor y el orgullo que ambos representan para Corregidora y para el estado de Querétaro, al ser ejemplo en dos ámbitos que son importantes para el desarrollo de la sociedad: la educación y el deporte.