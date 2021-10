Acuerdo por el Barrio va en serio

El hecho de estar, de no juzgar, de escuchar y dar constancia con estas experiencias, es lo que va construyendo el lazo de confianza dijo Adriana Bouchot.

El objetivo es que al final del programa los chavos sean conectados con el sector empresarial

Por Daniela Montes de Oca

Lejos de ser un programa asistencialista, Acuerdo por el Barrio busca darle a chavas y chavos de colonias marginadas, del municipio de Querétaro, las herramientas necesarias para que construyan un plan de vida, para que tengan un futuro exitoso. “Estamos caminando con ellos” dijo Adriana Bouchot quien es la encargada de este nuevo proyecto que está rindiendo frutos.

Crear un vínculo de confianza entre este grupo, que por lo general es ignorado, y el gobierno, no ha sido sencillo pero es gracias al grupo Nacidos para Triunfar y JP ex pandillero, que este acercamiento y la creación del lazo ha sido posible, además Bouchot en entrevista dijo “El hecho de estar, de no juzgar, de escuchar y dar constancia con estas experiencias de sí no es mentira, sí regresó, sí es cierto, pues es lo que va construyendo el lazo de confianza”.

Entre las problemáticas que se han identificado en estos grupos está el consumo de drogas, así como una gran deserción escolar; sin embargo, existe el interés de poder concluir con sus estudios. También hay varios casos de embarazo adolescente, pero sobre todo tienen la necesidad de ser escuchados y dejar de ser discriminados. En este sentido, Adriana Bouchot explicó que el siguiente paso del programa es la Escuela de Formación donde se darán siete talleres de temas como: consumo de drogas, valores, violencia, entre otros, para después apoyarlos con los estudios, centros de rehabilitación y al final vincularlos con el sector empresarial, para que encuentren un trabajo y creen un nuevo futuro.

“Salir de la circunstancia de origen en la que nacieron, ese es el tema de movilidad social que le importa mucho al alcalde, pegarle al tema de desigualdad es decir naces pobre y mueres pobre, cómo hacer, qué políticas públicas hacer para romper ese esquema y estos programas le pegan directamente a eso” explicó la funcionaria.

Agregó “A partir de ahí (de las canciones grabadas y los murales pintados) los chavos dijeron esto sí va en serio, no es el típico político o programa que llega viene en una toma y se va, totalmente lo opuesto, es un programa donde estamos caminando con ellos desde el vinculo hasta que podamos recorrer todo el camino de lo que podría ser crear un puente que les permita darles brazos y herramientas nuevas para oportunidades, para igualar y romper esas brechas”.

Antes de finalizar dijo que otro de los objetivos del programa es sensibilizar a las personas y concientizarlas de no etiquetas y discriminar.