Con lonas busca concientizar Guardianes de TX sobre maltrato animal

Coloca Guardianes de TX lonas en distintos puntos de Tequisquiapan para generar conciencia sobre el costo del maltrato animal.

Más que acumular denuncias prefieren entrar en diálogo con la sociedad para evitar más conflictos y no llegar a un arreglo que beneficie al animal

Por Josefina Herrera

El colectivo Guardianes de TX continúa colocando diversas lonas en distintos puntos del municipio de Tequisquiapan para crear conciencia sobre el maltrato animal, pues a través de esta acción los integrantes buscan brindar la información necesaria acerca de la penalización que existe al cometer algún tipo de acto que vaya en contra de la integridad del animal.

Maripaz Fernández De Jáuregui Chemor, una de las fundadoras de este grupo, señaló que se encuentran trabajando para poder organizarse como sociedad a favor de los perros, o tratar de generar al menos una cultura sobre el maltrato animal, y esto lo transmiten a través de conferencias o la colocación de las lonas informativas.

“No podemos esperarnos a que la generación de los chiquitos crezcan y que haya conciencia animal porque pues eso serían 20 años, pues sí queremos hacer notable con una lona en donde están envenenando a los perritos y que diga son cuatro años de cárcel, 600 salarios mínimos, los vecinos estamos observando, estamos vigilando, o sea tratarlo, efectivamente muchos envenenan perros pero quisiera yo creer que somos más los que queremos a los perros que los que envenenan, entonces Guardianes está tratando de hacer comunidad con quien se deje, entonces conservar por un lado para trabajar con ellos, con los vecinos, y bueno pues tratar de sumar”.

En este sentido, comentó que más allá de acumular denuncias también lo que se pretende es concientizar a los dueños de los perros, pues al ser testigo de algún tipo de maltrato animal buscan generar diálogo y hacerlos entrar en razón de una maneta más amable para evitar que el animal siga pasando por momentos desagradables en su vida.

“Por ejemplo muchas veces dices -ay el perrito de ese vecino lo tiene amarrado-, pero si vas a indagar un poquito, -oiga vecino ¿por qué la amarra?, -es que se come mis gallinas, ah bueno, si armamos un gallinero ya las gallinas van a estar tranquilas y van a poner más huevos, usted los va a recoger y el perrito ya no va a estar amarrado, entonces no nada más es la denuncia y atacar al vecino, sino también tratar de procurarle todas las herramientas que necesita para cambiar esa situación, lejos de pelear con ellos queremos negociar porque si solamente es la denuncia pues no llegas a nada, nada más te peleas con el vecino y como que no solucionas al final nada a largo plazo, entonces en cambio al tratar de negociar pues estamos tratando de ver eso, cuál es la falla o cuál es el problema para de alguna manera enmendarlo”.

Asimismo, mencionó que cada vez hay más personas que suman a la causa para llevar este tipo de concientización, pues con estas acciones se pretende seguir luchando por brindarles una mejor calidad de vida al ser el mejor amigo del hombre.

