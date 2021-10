Ejidatarios aseguran que Isaías Limón es imparcial

Piden que se mantenga al frente de la delegación del RAN

Por Jahaira Lara

Noticias

Integrantes de más de 11 ejidos de al menos once municipios del estado se sumaron para exigir a las autoridades federales que se mantenga a Isaías Limón Jiménez como titular del Registro Agrario Nacional en Querétaro; pues aseguran que tras años de corrupción, impunidad y delegados a modo que sólo beneficiaban a empresarios y organizaciones agrarias que actuaban en contra de los intereses de los ejidatarios, el actual comisionado ha atendido de manera imparcial los rezagos en trámites y conflictos que se mantenían en el estado.

Los presidentes de los comisariados ejidales y ejidatarios aseguraron que estas exigencias son respaldadas por cerca de 30 ejidos de diferentes municipios, entre ellos de la zona metropolitana del estado, la zona serrana y el semidesierto; por lo que descalificaron las declaraciones de los integrantes de las organizaciones agrarias que días atrás se sumaron para exigir de destitución de Isaías Limón Jiménez.

En rueda de prensa, los integrantes de los ejidos denunciaron que algunas de estas organizaciones inconformes con el trabajo realizado por el RAN son organizaciones fantasmas que ya no existen formalmente o incluso algunas ya no representan a ningún ejido, mismas que se perdieron por “vicios y corruptelas” y por lo que aseguraron se trata del “despertar” de los ejidatarios que ante cualquier situación se han asesorado para evitar ser objeto de abusos.

“Son organizaciones que ya no están, organizaciones fantasmas o que ya no representan a nadie, organizaciones que están espantadas porque ya no pueden hacer las corruptelas a las que estaban acostumbrados en el RAN; ya no pueden sacar certificados parcelarios falsos, dar dinero al RAN para poner a sucesores que ellos querían, lo que hacían en el RAN ya no lo pueden hacer y por eso quieren debilitar al ingeniero Isaías Limón y pedir su remoción. Estamos aquí los verdaderos ejidatarios para que se reafirme a Isaías Limón en el RAN y reforzar el trabajo que hemos hecho con él”, destacó Alfredo Suarez del Ejido San Miguelito.

Aunque en días pasados la delegada estatal de programas para el desarrollo de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche Vera, descartó cambios en la dependencia; los ejidatarios señalaron que en caso de concretarse esta destitución, se organizará una manifestación masiva pública con ejidos de todo el estado a favor del actual titular del RAN y de los compromisos de agilizar y mejorar la atención, a los que se ha dado cumplimiento.

“Anteriormente estaba muy viciado, la puerta estaba abierta para la corrupción e impunidad, colocaban delegados a modo y organizaciones que ya no existen entraban; los que tenían cabida antes eran las mafias y están haciendo presión porque se les acabo el negocio y los ejidatarios están despertando, hay algunos que ya tienen hijos profesionistas y son los que nos asesoran”, puntualizó el representante del Ejido San Miguelito.