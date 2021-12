Explota contra Adela Micha

El Universal

Adela Micha, conductora y periodista, ayer se volvió centro de críticas tras haber cometido un error en vivo. Y es que la producción de su programa televisivo no apagó el micrófono y se logró escuchar la petición a su equipo de trabajo sobre preparar toda la información sobre Silvia Pinal tras ser hospitalizada por covid-19, pues se iba a “morir”. Incluso, la presentadora ofreció disculpas y explicó que todo se había tratado de un malentendido. Aseguró que ella le deseaba pronta recuperación a Silvia Pinal. Sin embargo, las disculpas no bastaron, pues además de los señalamientos en las redes sociales, Gustavo Adolfo Infante también opinó sobre el tema; arremetió en contra de Adela Micha a quien le llamó de “mala sangre”.

Fue durante el programa de ‘De Primera Mano’ en donde Gustavo Adolfo Infante reprobó las declaraciones de Adela Micha.

Sin mencionar su nombre, Gustavo Adolfo Infante dijo que una comunicadora –Adela Micha– había ‘matado’ a Silvia Pinal, lo que le parecía una falta de respeto y sensibilidad.

“Ha habido comunicadores que ya la estaban matando el día de hoy, lamentable comentarios en un canal de televisión de aquí de México. La comentarista ya la estaba matando hoy en la mañana, decía ‘ya se va a morir la Pinal’. O sea poco de sensibilidad, poco respeto”, indicó Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, en su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante fue más contundente contra Adela Micha. Compartió lo sucedido y aseguró que la periodista “ya estaba muy pasada de moda”.

“Es increíble lo que acaba de suceder, lo que sucedió hoy con la periodista Adela Micha, qué regada espectacular. ¿Qué hizo? Simplemente mató a doña Silvia Pinal, así como ustedes lo oyen. Estaba en el programa que nunca he visto y ni ganas de verlo. Como que ya está muy pasada de moda, ya ya, es de la vieja escuela”, indicó Infante

En este sentido, Adolfo Infante aseguró que fue un grave error el que cometió Adela Micha, por lo que la tachó de una persona de “mala sangre”: “Yo creo que le van a decir –la familia Pinal– vete a la rechin… después de que está matando –a Silvia Pinal–. No me gusta su manera de actuar. Qué grave error. Qué mala sangre. No puedes hablar con ligereza de la vida de una señora tan importante”, concluyó.