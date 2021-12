Fue rechazada en Hollywood por su edad

El Universal

Aunque Nicole Kidman es una de las actrices más reconocidas y respetadas en todo el mundo (con un Óscar y otros premios más en su trayectoria), la australiana también ha sufrido del escrutinio de Hollywood y sus estereotipos… sobre todo cuandose trata de la edad. Como nunca, la famosa de 54 años se sinceró y habló sobre la presión que ha sentido con el paso del tiempo, siendo rechazada en algunos proyectos por esto.

“Necesitas tener piel dura”, confesó a Dujour sobre su carrera como actriz, con la que ha celebrado todo tipo de triunfos y momentos felices… pero también etapas difíciles.

“Hay un consenso en la industria que como actriz, de unos 40 años, estás acabada”, contó al medio antes citado.

Y si bien Nicole nunca se ha enfrentado a una crítica o comentario tan directo, la australiana sí que ha experimentado el rechazo en Hollywood, al no ser elegida para interpretar ciertos papeles.

“Nunca me senté en una silla y escuché a alguien decir ‘Ya pasaste tu fecha de caducidad’, pero he tenido veces en las que te rechazan y te cierran la puerta”, agregó a Dujour.

Nicole ha protagonizado películas como Moulin Rouge, Los Otros, Ojos Bien Cerrados y Las Horas por la que ganó un Óscar a la Mejor Actriz por su interpretación (y caracterización) de la escritora Virginia Woolf. Lo cierto es que su talento se impone ante todo, como bien lo refleja en Being the Ricardos, filme en el que comparte créditos con Javier Bardem, y que se ha convertido en un gran espejo.

En esta cinta de Amazon, la australiana interpreta a la comediante Lucille Ball en una de su etapas más difíciles, momento que la hizo reflexionar.

“Definitivamente está cambiando y moviéndose, pero de eso se trata Being the Ricardos. Hay una escena en la que dicen ‘Tienes 39, y eso eso todo. Ya se terminó para ti’. Conozco ese sentimiento. Me pasó algo así. Y es como ‘Ok’. Cuando la televisión de repente le abrió una puerta a ella, me abrió una puerta. Alrededor de la misma edad y dije: ‘Dios, eso es algo… conozco ese sentimiendo profundamente'”, contó a Today.

Con lo discreta que es, Nicole no mencionó qué productores o directores le han ‘cerrado las puertas’ por su edad, la actriz sí profundizó en su papel más reciente y las similitudes que poseen.

“Le dijeron que no era suficiente y que era muy vieja. Puedo entender a Lucille Ball, cuando te dicen: ‘Ya lo sobrepasaste. Ya estás terminada’. He estado en esta industria durante décadas, y me han ‘acabado’ más de una vez […] Me sentía frustrada -como muchas mujeres en distintras carreras- con la idea de que me dijeran ‘Bueno, eso es todo. Ya pasaste tu periodo en el que todo va a estar bien y ahora estás en tus 40s y no estamos tan interesados con tu narrativa o tus ideas o sobre cómo eres como mujer o persona'”, relató a Daily Mail, declaraciones que fueron aplaudidas por sus fans.