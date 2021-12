Fernanda Razo, una artista inspirada en la naturaleza

“El grabado va saliendo de las sombras”, asegura la creadora multifacética

Por Sergio Hernández

La mariposa es el símbolo que la marcado y en su obra es recurrente, Fernanda Razo es una artista que hace grabado, ilustración tradicional y digital, murales, tatuajes y ha generado su propia marca de ropa: Mano de Oro, su inspiración es la naturaleza.

En el momento de terminar su último grabado que es un autoretrato, Razo dice que el grabado va saliendo de las sombras, las personas no lo valoraban. Hoy se le está dando el respeto que merece, y los que lo realizamos estamos expandiendo este saber.

En mi caso, dice, quiero seguir creciendo, pero ir viendo la manera de poder integrar lo más posible al grabado que es mi fascinación, volver a empezar a hacer cosas a gran escala.

-¿La mariposa es tu marca?

-Es como un símbolo que me ha a acompañado, y que especialmente este año ha sido muy importante. Ha sido muy complicado, de hecho, parte de la obra que hice aquí en la residencia del maestro Víctor López es un autorretrato, que digamos encapsula todo lo que paso, fue un año emocionalmente muy pesado, tuve una pérdida de alguien cercano muy fuerte, muy intensa, pasó de la nada, luego robaron mi local, se metieron a mi casa, me accidenté y no pude trabajar, fueron muchas cosas, y pues todas esas cosas son las que quise capturar en este autorretrato.

-¿Cómo definirías tu trabajo?

-Trabajo en muchos medios, el grabado es uno de ellos, hago tatuajes, ilustración tradicional y digital, murales, pero todo tiene el hilo de la inspiración en la naturaleza, que fue parte de lo que viví mucho al viajar, cuando viajaba con mi familia y los lugares donde fuimos, fue muy importante conocer todos estos lugares tan bonitos y diversos. Haciamos senderismo los fines de semana, a explorar ruinas y todo ese tipo de cosas. Fue algo que me marcó bastante desde mi infancia, igualmente mis padres, especialmente mi papá, que es mucho de descubrir, la ciencia, de hacer preguntas.

Dijo que ella no llegó a la artes, sino al revés: de las primeras cosas que me acuerdo de dibujar fue en una clase que no estaba prestando atención, y la maestra me “cachó” haciendo una mariposa, me acuerdo muy bien, y pues de ahí gracias al apoyo de mis papas estuve tomando clases de artes desde muy pequeña. Al momento de decidir ir a la universidad, yo estaba buscando salir de Querétaro, sentía que tenia ir a algún lugar fuera de aquí para seguir probando diferentes espacios, encontré una universidad en el norte de Texas y me fui para allá, inicié con diseño gráfico, pero no fue lo mío y ahí descubrí el grabado, y me enamoré por completo.

“El grabado tiene una historia super interesante, muy rica, que viene desde mucho atrás, es algo que yo aprendí cuando estaba en la universidad, muchas cosas que tienen que ver con toda esa historia de cultura de grabado que no nos dábamos cuenta, especialmente aquí en México el grabado tiene una historia muy rica, y desde que he regresado a Querétaro también he visto ese crecimiento tan grande”.

Cuando me fui no había nada de eso, es parte por lo que yo me fui, y cuando regrese a Querétaro hace cinco años, justamente de las primeras personas con las que tuve contacto fue con el Colectivo de La Madriguera Gráfica y gracias a este colectivo fue que empecé a relacionarme con más personas, tanto aquí, de Oaxaca, de Ciudad de México, en diferentes puntos del país.

Pero además, agrega, tengo esa necesidad de estar creando cosas todo el tiempo, y parte de eso me gusta hacer cosas para decorar mi ambiente, mi ropa y demás; el proyecto de Mano de Oro nació hace como cinco años. Es serigrafia principalmente en textiles, también ilustraciones y tengo un enfoque un poco más en la parte de la naturaleza, desde el lado científico, este año estoy haciendo puras cosas de insectos, estoy tomando hasta unas clases de etimología, todo lo que estoy haciendo de insectos. Lo vendo en línea, y también tengo la casa taller.