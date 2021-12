Gran afluencia en Aeropuerto de la Ciudad de México

Miles de familias viajan aprovechando el periodo vacacional

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está recibiendo una gran afluencia de personas derivado de las fiestas decembrinas, las aglomeraciones son evidentes aunque las familias llegan con cubrebocas, caretas, lentes y buscando cumplir con todas las medidas sanitarias; este es uno de los indicadores de la reactivación económica del sector turístico.

Durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, miles de familias decidieron aprovechar para salir a vacacionar o a visitar a sus familiares que viven en otros estados o países, en este sentido durante las últimas semanas el AICM ha recibido una mayor afluencia de viajeros.

Aunque se busca cumplir con todas las medidas sanitarias algunas son imposibles de acatar, por ejemplo la sana distancia, ya que las filas para poder acceder a las aerolíneas son grandes y las personas se juntan, además no hay filtros sanitarios por lo que la toma de temperatura y el gel desinfectante no son utilizados; no obstante, las familias y turistas se cuidan por sí solos, llevando cubrebocas, caretas, lentes, desinfectándose tras tomar algunas cosas, entre otras acciones. También por las bocinas se le pide a los turistas que cumplan con los protocolos.

El área para pruebas COVID-19 no cuenta con tanta fila y estas son esenciales para algunos viajes internacionales.

En las instalaciones del AICM todavía se puede ver el área de Interjet en desuso, con banderas rojinegras y letreros de los trabajadores que exigen se cumplan sus derechos y sean apoyados, esto tras la quiebra de la aerolínea; mientras otras aerolíneas se encuentran totalmente llenas de turistas.

Esto es una muestra de la reactivación económica del rubro turístico, que todos los días se recupera un poco más y las personas se van acostumbrando a la nueva forma de viajar.

Gran afluencia en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Continúan las banderas rojinegras y los letreros en la que solía se el área de Interjet.