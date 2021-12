En Amealco se trabaja “hasta que el cuerpo aguante” René Mejía

Por Sergio Hernández

La gente está contenta por esta nueva administración, estamos haciendo rendir más el recurso de lo que se pudiera haber pensado, hoy se trabaja de las seis de la mañana, hasta que el cuerpo aguante, presume el edil de Amealco, René Mejía.

“Hemos hecho algunas obras, algunas acciones, mucho tema en el ámbito humano, entonces estamos interactuando con la gente un poquito de más y eso los tiene tranquilos y satisfechos. Hoy es un hecho los sábados culturales; hicimos la primer feria del libro que nunca se había hecho aquí en la historia, no solamente en Amealco sino de muchos municipios, donde presentamos muchos libros de autores locales, muy bien que estuvo el evento; hemos implementado ya la rehabilitación de los módulos de seguridad; se realizó el concurso del festival de la muñeca de igual forma, y pues obviamente estanos trabajando con las autoridades para rehabilitar los caminos que con la época de lluvias se jodieron muy feo, y ahorita estamos rehabilitando, aunque sea una pequeña pasadita, pero le vamos a pasar a todos los caminos que haya en el municipio”.

-¿Qué te diferencia específicamente del PAN?

-Tenemos una Presidencia de puertas abiertas donde atendemos a toda la gente, no digo que no lo hayamos hecho antes; sin embargo, estamos de tiempo completo desde las 6 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, así están todas las oficinas, estamos atendiendo de manera muy personal a la gente.

Dijo que él no fue “duro” en la campaña, fui únicamente a exponer lo que íbamos a hacer y es lo que estamos haciendo y por ello, todos los constructores “absolutamente todos se han acercado, simple y sencillamente nosotros no adquirimos compromisos con nadie, es decir, estamos trabajando en base a lo que son las leyes, quien concurse y gane pues obviamente tendrá chamba, es decir, no hay asignaciones ni designaciones por debajo del agua”.

-¿Encontraste la casa bien?

-Sí, está en condiciones de trabajar.

-¿Nada malo?

-No, me he dedicado a trabajar, realmente las auditorias y la contaduría y quien se dedique a eso tendrá que presentar su reporte, pero no, nosotros estamos bien.