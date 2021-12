Estima restauranteros recuperación económica hasta mediados de 2022

Por Josefina Herrera

Aunque en esta temporada de diciembre se ha visto mayor flujo de clientes en el área restaurantera, Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A. C., indicó que se estima una recuperación económica sobre las pérdidas ocasionadas por la pandemia hasta finales del primer semestre del 2022.

Esta estimación se considera sólo en el dado caso de que no hubiera otro cierre, pues a decir del presidente del Consejo Restaurantero, se habla de que podría haber un nuevo confinamiento derivado de la alza en contagios que se están registrando en otros países debido a la variante OMICRÓN.

“No, todavía no se recupera, se estima, estamos estimando que si nos mantenemos como hasta ahorita, tengamos el horario abierto, etcétera, que no haya otro cierre, esperemos que la recuperación vendrá a finales del primer semestre del año 2022, estamos hablando por ahí de junio, julio, consideramos y estamos de una recuperación económica porque entonces ya habríamos saldado las deudas y compromisos que se adquirió en el año de pandemia, se está previendo un posible cierre a mediados de enero, febrero por las condiciones que se están dando en Europa, y nosotros estamos atrasados como un mes, un mes y medio con el efecto de la pandemia, y si llega a ser así pues la recuperación económica se alargaría sólo si es así hasta el mes de diciembre del 2022, pero si nos mantenemos así en junio, julio estaríamos hablando que ya estaremos básicamente ya en nuestro ciclo cotidiano que venimos manejando antes de la pandemia”.

Respecto a las ventas que se registraron en el sector debido a la movilidad de este mes, mencionó que incrementaron hasta un 80 por ciento, esto en comparación con el año anterior, ya que para estas fechas sólo operaban al 50 por ciento y los domingos sólo brindaban el servicio para llevar y los horarios de cierre se daban temprano.

Agregó que incluso ya para este año se ha notado una mayor movilidad económica, y eso implica entre los aguinaldos, los regalos, las comidas empresariales y vacaciones, lo cual es positivo para los restauranteros, pues al final también a ellos terminan consumiéndoles.

“Comparado con el año anterior pues estuvimos cerrados en un 80 por ciento, comparado con el año anterior (2020), comparado con el año anterior, o sea en el 2019, la verdad aumentó de un 25 a 30 por ciento, pero en el 2019 no teníamos pandemia, es decir, es complicado llevar una estadística porque estamos hablando de llevar una acción de un antes y un después, pero del año inmediato anterior estamos hablando de 80 por ciento, 85 arriba de las ventas por las cuestiones que mencionaba en un principio, el hecho de que nos hayan dejado aperturar, el hecho de que podamos abrir los domingos, el hecho de que podamos cerrar de acuerdo a tu horario de licencia que tengas, la venta de alcohol hasta las 12 de la noche, bueno pues eso nos ha permitido que ya haya reuniones, que haya eventos, comidas empresariales y lo cual te permite que haya un repunte, por supuesto eso no es de cada mes, eso se da solamente en el mes de diciembre”.

Mientras tanto, se espera que en estos últimos días de diciembre continúen repuntando sus ventas, ya que aún falta el fin de año, pero dijo es importante también dentro de esos festejos no bajar la guardia y seguir con todas las recomendaciones sanitarias, ello para evitar un nuevo cierre.

“Que sigamos muy firmes con todos los protocolos de sanidad, es súper importante, esto no se ha acabado, está medio controlando pero no se ha acabado, entonces tenemos que tratar de evitar un posible cierre que nos podría afectar, no solamente a la restaurantería sino también a la proveeduría que son bastante los proveedores que tenemos, y entonces volver a cerrar sería volver a entrar a una situación económica complicada”.