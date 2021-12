Gran afluencia de turistas en el Pueblo Mágico de Bernal

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

La Peña de Bernal es uno de lugares turísticos más visitados en el estado, los visitantes disfrutan de ver el bello paisaje, caminar por las calles y andadores, comer lo tradicional y subir al monolito, estas fechas decembrinas están siendo de gran ayuda para la reactivación económica de la zona.

Si bien la Peña de Bernal comenzó con la reactivación del turismo desde hace ya varios meses, estas fechas vacacionales están siendo muy beneficiosas para los comercios del pueblo mágico, gracias a la llegada de decenas de visitantes.

El andador principal luce lleno de familias, parejas, amigos, quienes además aprovechan que la Peña se ve detrás para tomarse la ya tradicional fotografía. Artesanos decidieron ponerse en esta zona para incrementar sus ventas, sus productos son las muñecas Leles y diferentes artículos bordados. También hay algunos pequeños grupos musicales quienes tocan para recaudar dinero de quienes pasan por la calle. Pero estas aglomeraciones también se ven en otras calles y atractivos.

Además, Bernal tiene una nueva atracción que es la Canasta Más grande de México y movible del mundo, se encuentra en esta misma zona y hace un par de días decenas de ciudadanos llegaron para escuchar la explicación y toda la información sobre el tema. Esta canasta gigante llama la atención de todos los turistas, quienes no dudan en asomarse para ver qué hay dentro y, encuentran piñatas, regalos y mucho más.

Los tranvías turísticos también se encuentran llenos de visitantes que desean recorrer todo el pueblo mágico y escuchar sus curiosidades, cabe recordar que ya son varios los recorridos y actividades que se pueden realizar, para satisfacer todos los gustos.

Las medidas sanitarias buscan cumplirse a cabalidad aunque esto en realidad no sucede, ya que hay zonas donde no se puede guardar la zona distancia y no todos portan el cubrebocas en las calles, sin embargo, los comercios cuentan y piden el cumplimiento de esto,