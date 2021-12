Reconoce PRI el trabajo de Luis Nava

“No nos han comprado”, asegura Marco Álvarez Malo

Por Sergio Hernández

El presidente del PRI municipal, Marco Álvarez Malo reconoció el trabajo del edil Luis Nava “los queretanos así lo decidieron en la elección pasada, darle continuidad”.

El también regidor dijo que su fracción no ha sido “comprada” y tampoco “dócil” pues ellos han sido vigilante de las acciones de este gobierno municipal.

“Hemos estado vigilantes de que las propuestas de campaña se cumplan y hemos estado votando en el Cabildo algunos programas sociales como la Secretaría de la Mujer, viene ya la Universidad de la Mujer”.

-¿Y también han aprobado cambios de uso de suelo?

-También, los ha habido, pero las instancias técnicas son las que los revisan y proponen y no hemos encontrado un tema para no apoyar.

-¿Se está viendo a una posición muy dócil?

-No, no coincido, me parece que estamos siendo inteligentes y responsables y más que todo congruentes, insisto cuando las cosas se discuten en condiciones y reuniones, hemos alzado la voz y hemos hecho algunas propuestas y se han adherido a las propuestas que se terminan votando en las sesiones, y creo que hemos hecho nuestra parte con responsabilidad y no pensaría que estamos ahí flotando sino que hemos sido analíticos y responsables más que nada.

“Creemos que sigue habiendo muchas áreas de oportunidad en la campaña lo dijimos con puntualidad, hubo algunas ofertas del 2018 qué si bien no se llevaron a cabo, ni se cumplieron pero hay que reconocer que hay voluntad, que a los regidores del PRI se nos ha dado la información, se nos ha considerado y hay que reconocer y ser responsables”.

-Cualquier mal pensado diría que ya los compraron.

-No bueno, eso sería un señalamiento muy injusto y severo, para nada nos han comprado, no tenemos precio, seguimos siendo congruentes y con la convicción de seguir con nuestra agenda, hemos hablado con el presidente municipal, con los secretarios, para que nuestra agenda sea también integrada al plan municipal de desarrollo entonces para nada nos han comprado.