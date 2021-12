WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares este 2022; Conoce la lista

Estos celulares ya no serán compatibles con sus actualizaciones

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, alista cambios y nuevas funciones para este 2022, por lo mismo, la App dejará de funcionar en algunos celulares, esto de acuerdo al comunicado que ofreció la página oficial, perteneciente a META.

Y es que, esta aplicación sin duda sigue siendo una de las más usadas y por lo mismo, constantemente tiene diversas actualizaciones en sus servicios, las cuales durante este 2022 no serán del todo compatibles con equipos antiguos y no se podrá ejecutar de forma correcta, si no cuenta con las características necesarias.

“Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes”, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son los equipos en los que no funcionará WhatsApp?

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp son aquellos que tengan un sistema operativo Android 4.04, así como los IPhone con iOS9 o algunas versiones previas.

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2

: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2 Sony : Xperia M

: Xperia M Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2

: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2 LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q

: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo

: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8. Apple: iPhone 6S y 6S Plus, además del iPhone SE

Cabe mencionar que, WhatsApp notificará a los dueños de estos equipos antes de que deje de funcionar la aplicación, además les recordarán continuamente que deben actualizarlo.

En tanto, WhatsApp seguirá siendo compatible con los siguientes dispositivos;

iOS 10 y versiones posteriores

Android OS 4.1 y versiones posteriores

KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores