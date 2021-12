Los conciertos y festivales más esperados del 2022

Son varios los artistas que ya han anunciado presentaciones en México

Las actividades artísticas y culturales poco a poco se han ido reactivando en México y aunque aún falta mucho por reanudarse, el 2022 viene cargado de varios concierto y festivales, pues después de casi dos años, varias cancelaciones y fechas reprogramadas, los mexicanos podrán disfrutar a sus artistas favoritos.

Dua Lipa, Jonas Brothers, Foo Figthers y festivales como el Vive Latino, son solo algunos de los cientos de conciertos que tendrá México este año.

Aquí te presentamos una lista con algunas bandas y músicos que ya han confirmado presentaciones en México.

Coldplay

Con su gira “Music Ok The Spheres” Coldplay regresa a México, quienes después de seis años se no pisar tierras mexicanas, el próximo 25 y 26 de marzo la banda se presentará en Monterrey, mientras que los días 29 de marzo estarán en Guadalajara y para el 3 y 4 de abril tendrás sus últimas dos presentaciones en Ciudad de México.

Dua Lipa

La cantante Dua lipa tendrá un tour Latinoamérica y México es uno de los países que visitará, siendo el 23 de septiembre el día que se presentará en Ciudad de México.

Cabe mencionar que, una vez que se anunciaron las fechas en las que se presentaría, los boletos se agotaron de inmediato.

Foo Fighters

El grupo estadounidense dará un concierto el 15 de marzo, una vez que tuvieron que posponer su presentación debido a la pandemia, por lo que informaron que los boletos adquiridos para la fecha anterior, serían validos para su nueva presentación.

The Killers

La banda era otra de las que habías cancelados sus presentaciones en México por la pandemia, pero para este 2022 volverá a Monterrey los días 26 y 27 de abril, a Ciudad de México el 29 de abril y el 3 de marzo a Guadalajara, presentando así sus más recientes producciones musicales.

Vive Latino

El Vive Latino regresa los días 19 y 20 de marzo con Julieta Venegas, Limp Bizkit, Siddharta y demás artistas que formarán parte de esta edición.

EDC

La música electrónica regresa con su octava edición del EDC a México los días 25, 26 y 27 de febrero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

Serán más de 190 las agrupaciones que se presentarán.

Ricky Martín

El puertorriqueño Ricky Martín traerá a México “Movimiento Tour”, con cinco conciertos, iniciará su gira el 8 de marzo en Ciudad de México, dos días después, el 10 de marzo estará presentándose en Ciudad de México, en Guadalajara el cantante estará el día 12 de del mismo mes, el 6 de marzo en Veracruz y terminará su visita por México en Querétaro el día 18 de marzo.

