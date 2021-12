Revelan comprometedor vídeo de Cervantes

Noticias

Tras dar con el paradero del jugador de Libertadores de Querétaro, Alexis Cervantes, este jueves comenzó a circular en redes sociales un vídeo en el que el basquetbolista revelaría los motivos por los cuales fue privado de su libertad.

En el vídeo, el cual habría sido tomado durante en tiempo que estuvo en cautiverio, Cervantes Guerrero, oriundo de Guasave, Sinaloa, explicó que al ser levantado encontraron en su celular información que lo vincula con personas dedicadas a actividades ilicitas que trabajan para Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo” Isidro.

Al iniciar la grabación el basquetbolista dice su nombre completo y que tiene 14 años como jugador, y luego empieza a contar los motivos por los que fue levantado.

En el video señala que le hicieron la parada y le revisaron el celular en el que tenía fotos y videos con armas y fotos con su primo que era jefe de pistoleros del “Chapo” Isidro en la zona de Guasave.

“Ese es el motivo por el que estoy aquí, las fotos, los vídeos, los comentarios, los comentarios en los cuales me burlo de los carteles de aquí de Michoacán. Soy un simple basquetbolista fanfarrón, pendejo, farol, que quiso demostrar algo que no es, mensajes en los que digo que he destazado gente, que no puedo dormir”.

“Es el motivo por el que yo estoy aquí, no es porque sea algo bueno, soy consciente, 100 por ciento consciente, tengo días aquí y se los digo sinceramente acepto el castigo y la lección la tomó”, indicó.

Sin embargo, ante las autoridades Alexis declaró haber sido obligado a grabar un video para relacionarse con personas dedicadas a actividades ilícitas y este jueves se trasladó a Guasave en un avión del gobierno michoacano.

Medios nacionales señalaron que fuentes policiales atribuyeron el plagio del elemento de Libertadores al Cártel Jalisco Nueve Generación (CJNG), luego de que circulara una fotografía en la que el jugador de baloncesto está hincado al frente de un comando y una persona le apunta a la cabeza con un arma de fuego.

En tanto, Marcos Sandoval, el taxista, sigue internado en un hospital público de Morelia, debido a lesiones graves es su mano derecha y por las cuales tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.