Objetivo mundialista

Enrique Luna, se prepara para pelear una medalla en el Mundial de Poomsae 2022 a celebrarse en Corea

Por Víctor Terrón

El taekwondoín queretano, Juan Enrique Luna Trejo, se prepara para pelear una medalla en el Mundial de Poomsae 2022 a celebrarse en Corea durante el mes de abril, edición que marcará su debut en la categoría Sub 60 en esta magna justa.

El maestro viene de coronarse campeón del Pre-Selectivo Nacional realizado en Puebla, alcanzando su sexto título, lo que lo motiva a subir al podio tras posponer esta competencia dos años; recordando que antes de la pandemia se contemplaba realizar en Turquía.

“Estoy confiado en que lograré un resultado favorable, vamos fuertes y vamos a seguir preparándonos para el siguiente Selectivo y poder representar a México. En el Mundial, con la ventaja de la preparación física que traigo, tenemos muy buenas posibilidades de quedar en una muy buena posición a nivel mundial”, declaró para Noticias.

El balance del 2021 fue favorable, ya que a pesar de subir de categoría logró imponerse a quien fuera monarca Sub 60, el michoacano, Marco Arroyo, quien se conformó con la plata, y a José González (Chihuahua) y Sabino Sánchez (Querétaro), terceros en la clasificación.

“Brinqué de categoría, pero estoy contento porque tuve la oportunidad de imponerme al campeón nacional y experimentado mundialista. Tuve muy buenas calificaciones, de hecho, fue una de las más altas del evento y eso habla de que venimos trabajando bien el aspecto técnico”.

“Aquí no existe una ventaja por la edad porque te enfrentas con maestros que tienen mayor experiencia en la práctica y tienes que hacer tu estrategia. La mía ha sido el aspecto físico, a pesar de la pandemia no hemos dejado de prepararnos físicamente y llegué al 100, lo que me facilitó las cosas”, detalló.

Este fue el primer paso para conformar al equipo mexicano que participará en Corea 2022, ya que la Federación Mexicana de Taekwondo informó que en febrero se llevará a cabo el segundo selectivo y posteriormente se realizaría una evaluación para definir a la Selección Nacional.