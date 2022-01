Nunca ahorró dinero…

Agencia México

El actor de 80 años sufre los estragos de no haber sido un hombre administrado y no haber ahorrado parte del dinero que ganó durante tantos años de trabajo en el medio artístico.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, Rafael Inclán reveló que los últimos meses han sido complicados para él en el aspecto económico, al grado que recordó los consejos que le daba la ahora fallecida Carmen Salinas al respecto.

“Yo nunca he ahorrado, nunca he tenido (demasiado)… tienes lo que tienes para vivir o para compartir con tu familia, pero nunca he sido una gente organizada económicamente, físicamente me tengo que organizar porque la edad te lo exige, pero económicamente no, entonces cuando te viene un proceso así, te angustias más, te angustias lo doble”, confesó.

Al hablar de su colega y amiga, Rafa reveló: “cuando nos tocó la época del cine, incluyendo a la misma Carmen, que se sabe que fue de las figuras de esas películas, nosotros venimos del teatro, entonces cuando llegamos al cine, ni sabíamos cobrar, ni sabíamos ahorrar, ni creías que se iba a acabar, ya cuando llegas a un top en cine, que los cómicos llegamos, ya vendíamos más que los galanes”.

Finalmente, Inclán recordó lo disciplinada y provisoria que era doña Carmelita, así como las recomendaciones que la artista le daba en ese sentido. “La misma Carmen que, la señora Salinas que era muy administrada, ella me decía ‘es que no puede ser que trabajes todos los días y no ahorras’, y ni hablar, se padece, pero el trabajo no me ha faltado, entonces tampoco me quejo ni lloro”.

Como se recordará, en meses pasados el artista manifestó que la pandemia de coronavirus y el nulo trabajo que tuvo por algunos meses lo perjudicó en el aspecto económico, por lo que puntualizó que no tenía bienes que heredar y vivía al día con el dinero que recibe de los proyectos que realiza actualmente.