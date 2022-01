INDEREQ y DIF Estatal alistan festejo de Día de Reyes

Este 5 de enero, el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) en conjunto con el Sistema Estatal DIF, ofrecerán una función de lucha libre y peleas de boxeo con motivo del Día de Reyes en el Auditorio General José María Arteaga, esto para festejar a los más pequeños de los hogares queretanos.

Dicho evento se realizará con estricto apego a las medidas sanitarias, la entrada será gratuita y tendrá cupo limitado a dos mil personas, habrá regalos para los primeros 400 niños que ingresen; la puerta del auditorio será abierta a las 16:00 horas por lo que se pide que se acuda con tiempo.

Las actividades deportivas iniciarán con tres peleas de boxeo a las 18:00 horas, en donde se enfrentarán Miguel Rangel vs Yael Moreno, Santiago Aguillón vs Erick Ontiveros y Manuel Reséndiz vs Axel Delgado. Posteriormente, en la función estelar de lucha libre participarán: Big Mami, El Hijo de la Parka, Karis La Momia Jr. y Gremling vs Fabi Apache, Cuervo y Kastigador.

Mientras que para la lucha semifinal se contará con la Parkita y el Pony vs Mini Psycho Clown y Dark Krazy; así como la lucha especial con Dragon de Oriente II, Samuray Azteca y Galáctico Dragón vs Atómico, Ciclón Negro y Spedd Demon; en tanto que los réferis serán Copetes Salazar y Pacorro.