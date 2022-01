Manuel Turizo aclara si mantuvo un romance con Belinda

Agencia México

A poco más de siete meses del compromiso matrimonial entre Belinda y Christian Nodal, la cantante española naturalizada mexicana sigue dando de qué hablar por los romances que tuvo en el pasado.

No obstante, Manuel Turizo empleó la entrevista concedida al programa Hoy para desmentir su supuesta relación sentimental con la intérprete “Amor a primera vista”, tal como se rumoreó antes de que ella oficializara su romance con el cantautor mexicano.

“Pero no, totalmente falso. La gente tú sabes que va a querer especular y va a querer decir […] con Belinda en realidad tengo una amistad, la conozco, nada más que eso en realidad”, declaró el intérprete de ‘Una lady como tú’.

Sobre la próxima boda entre Nodal y Belinda, el colombiano de 21 años aseguró que no ha recibido la invitación para el esperado festejo. “La invitación a la boda no me ha llegado, no, no ha llegado la invitación a la boda”, dijo entre risas.

Como se recordará, a finales del 2017 se habló sobre un supuesto noviazgo entre Manuel y Beli, después de que ambos colaboraron en la realización del tema ‘Déjate llevar’, junto a Juan Magan, Snova y B-Case, esto debido a que sus fanáticos no paraban de especular con esta posibilidad.

Cabe señalar que esta no es la única vez que Turizo está envuelto en un tema de ese tipo, pues ahora también aprovechó el momento para aclarar que no tiene ningún vínculo sentimental con Tini Stoessel, como ha trascendido en los últimos días.

“Con Tini también ahorita que estábamos haciendo unas fotos juntos, estaban diciendo que éramos novios, pero no”, subrayó.