Las Roscas de Reyes, un proceso mágico y liberador

En La Charamusca preparan más de un millar de roscas para vender este Día de Reyes

Por Sergio Hernández

Los cientos de kilos de harina, azúcar, huevo y demás ingredientes, se convierten en una composición que lleva al paladar a crear emociones de gran placer. Crearlas no es cosa fácil y menos si hay que hacer mil 300 roscas de reyes, de cuatro distintos sabores y tres tamaños. De donde sale la magia, todo está medido y pesado, pero perfectamente acomodado: el caos bajo control.

Apurado, inquieto, hablando con su personal, revisando su Ipad, Edmundo Guajardo Rosas heredó el trato de su padre del mismo nombre, pero la virtud de su madre –Jesica Rosas- para crear delicias. Se toma 20 minutos para atender la entrevista, pero su mente ordena lo necesario frente al reto de meter en la masa, los siete mil “muñequitos” que luego daran pie a comer tamales, pero ese es otro cantar.

Dice que hacer sus roscas le libera de tensión y de estrés, hace de 25 a 35 roscas por hora, le ayudan 22 personas y en este proceso de elebaoración lleva quince días previos para que todo pedido se entregue en tiempo y forma.

En todo momento a su madre le dice “la señora Jesica” a la que le dedica bellas palabras: es la artifice de todos los sabores de este negocio” y al referirse al “señor Edmundo” dice: su visión lo lleva a que hoy se tengan siete sucursales de la Charamusca -nombre de la cafetería que primero iba a ser dulcería, y que no vende las charamuscas (dulces tradicional de Guanajuato) pero que se distingue por su café y su pan.

“La señora Jesica –no es chef, ni yo tampoco lo soy-, aunque soy bueno para cocinar; pero ella es autodidacta, tiene en su casa un librero enorme con libros de comida, revistas de pasteles. Es autodidacta, lee, investiga mucho, sigue a personas, o lo que antes se le podría llamar seguir a personas cuando comprabas sus libros, no había redes. Ella se formó sola y es mucho de: checo esta receta, este sabor, esto me funciona, esto no, estas recetas se pueden combinar, que puedo hacer, mucha experimentación prueba y error, un poco menos de errores que de aciertos y por eso estamos donde estamos”.

A partir del 2010 –agrega- luego de egresar de la carrera en ingeniería en alimentos “meto mi cuchara en la producción de roscas de reyes, supongo que heredé esa parte creativa de la señora Jesica; y la primera rosca que hice diferente, fue la de queso con chispas – distinta al rollo de queso- luego la de chocolate con avellana (el chocolate es ferrero), la de tres leches y otra de arroz con leche.

“¿Cómo surgen? El rollo de queso es lo más vendido que hacemos, entonces empecé hacer una variación que era un rollo de queso con chispas, y dije, queso, naranja, chocolate, e hice una rosca de queso con chispas y así empecé, jaló tan bien que hicimos un pan, que básicamente es una rebanada de rosca, que todos los días del año puedes comer en la Charamusca, y se llama tertulia, haciendo ilusión al eslogan y entonces diario hacemos roscas en la Charamusca solo que tienen otro nombre.

La rosca de ferrero, simplemente fue agarrar algo que ya se vende, hacíamos muffins de ferrero. La historia de las otras dos, es un poco a mi proceso creativo, o lo que he tratado de mantener dentro de la Charamusca. El pastel de tres leches creo que es el pan por excelencia mexicano, no está bañada, no puedo hacer un pan bañado; lleva un relleno de 3 leches que se hace sólido, se glasea con lechera, lleva duraznos y fresas como muchos pasteles no míos pero en general de México y salió así.

El otro sabor de la rosa resulta de construir y volver a armarlo en otro formato, así salió la de arroz con leche, los ingredientes los metí en una rosca, hice un relleno de horchata, se le llena de arroz real que va azucarado y ya.

¿Eres un constructor de roscas? Se le cuestiona y revira: “soy un creador, donde me pongas voy a hacer algo, si es algo en lo que soy bueno, voy a hacer algo muy bueno”.

Dice que hacer sus roscas le libera tensión o estrés para luego hacer algo nuevo, “no se si es la parte creativa, o la parte ingenieril, me aburro de hacer lo mismo, o sea puedo seguir una línea de trabajo, pero tarde o temprano se me va a ocurrir algo y va a salir, y si se vende pues ahí esta mi excusa para hacerlo más seguido; me gusta hacer cosas”.

Señala que en los últimos cinco años hace en promedio mil 300 roscas y en este 2022, espera hacer un poco más “es una labor titánica, la primera vez que lo hicimos, cometimos el error de pesar cada cosa al tiempo de hacerlo, cualquier proceso, lo que quieras, tienes que automatizarlo, por eso este proyecto lleva dos semanas de preparación, todo conservándose bien, no se prepara nada que se eche a perder, pero literal cada rosca, tienen una ficha técnica que dice que hacer, como hacerlo, cuanto ponerlo, si lleva un cambio, para quien es, de que sucursal, con una bolsita que tiene exactamente la cantidad de relleno con los monitos que tienen que ir, y una bolsa que trae el relleno para ponerle”.

Cada rosca, agrega, tardan dos horas en hacerse, pero por cada hora, mando hacer de 25 a 35 y para cumplir con la meta se tienen que hacer entre 300 o 400 roscas diarias, en donde se utilizan 7 mil “monitos”.

Señala que en este momento se ofertan tres tamaños: chica, mediana y grande, son roscas de mucha calidad, lo que se está llevando el cliente está bien pagado y cuando la prueban se enamoran del sabor.

UNA DULCERÍA

Eddy como le dicen, relata que La Charamusca empieza como un proyecto de dulcería de los fundadores, el señor Edmundo Guajardo y la señora Jesica Rosas, mi abuela la señora Carmen, ella tenia una tienda en Tequisquiapan que se llamaba El Ruiseñor, lo que ahorita es la planta baja de La Charamusca, ella distribuía artesanías de toda la región del bajío, de barro negro de Oaxaca, cientos de cosas, dentro de eso, mole negro que todavía utilizamos, dulces de Tamarindo, dulces regionales, la Charamusca empieza digamos que, tratando de ser dulcería artesanal, pues Tequisquiapan hace 40 años no era un lugar factible para hacer negocios, entonces se toma la decisión “de dulces no vamos a vivir; vendemos brownies y cafés”, y así empezaron, con una mesa que se fueron convirtiendo en cuatro y ahora caben 270 comensales a la par.

La señora Jesica, la fundadora desde chiquita siempre le fascinaron los sabores, le gustaba cocinar, tenía su hornito así empezó, es un hornito de 30×50 cm, y sacaba de pastel por pastel. Toda la parte creativa, todo, todo, se lo debemos a la señora Jessica. El “rollo de queso” es invención de ella, y este pan es el 40% de producción que hacemos de pan, entonces, la estrella de la casa y muchas otras cosas son de ella

Ella es ceramista; que curiosamente el saber moldear un tarro de barro, utiliza muchas herramientas similares a la hora de decorar pasteles, no cayó tan lejos y la visión del señor Edmundo, su esposo, fue llevar la dirección.

Asegura que La Charamusca crece durante las malas épocas del país, “por el desmadrito que dejó Carlos Salinas, las devaluaciones del peso, fueron muchos años, ante ello mi papá no solo trabajaba aquí, tenía tres trabajos más; entonces, fue mucho de, “oye, no basta de café y brownie, haz sincronizadas, vende hot dogs, hamburguesas, no basta con eso, hay que agregar desayunos, huevos estrellados, vende molletes”.

En ese momento en Tequisquiapan todo se cerraba los miércoles, no había nada ahí, “entonces se decidió abrir los miércoles, los domingos y vender comidas” y así se fue abriendo. Los ingenieros de una empresa que se llama Anderson Clayton eran clientes de ahí, tenían casa en Tequis, prueban los pasteles y les gustaron tanto que dijeron, “¿Por qué no hacen pan si hacen buen pastel”, y le regalaron una capacitación de panadería a la señora Jesica, fueron 15 días de irte a México de madrugada y regresar en la noche a cuidar niños; de ahí empezamos a hacer pan.

-¿Y por qué La Charamusca?

-Es un dulce tradicional del estado de Guanajuato que antes vendíamos, pero se los comprábamos a señoras ahí del mercado que mantenían la tradición, la verdad que aquí en Querétaro es difícil encontrarlas, ya no las vendemos, no ha sido tan indispensable, pero le hacemos algunos homenajes en algunos panes. Y el nombre lo adoptamos por que iba a ser dulcería, pero la vida nos dio la panadería, -ríe y corre a hacer más roscas-.

Esta es una secuencia de la elaboracioón de las roscas de reyes que se hacen en La Charamusca; una delicia en cuatro sabores.