Disfrutan niños y niñas de los obsequios de los Reyes Magos

Por Jahaira Lara

Noticias

Luego de la visita de los Reyes Magos, algunos niños y niñas aprovecharon para salir a las calles, parques o áreas recreativas de la ciudad para poder jugar con los obsequios que les dejaron los míticos seres, aunque a diferencia de años anteriores la afluencia era menor.

Bicis, patines, patinetas, patines del diablo, avalanchas, carreolas, carros a control remoto y hasta pequeños drones, son algunos de los juguetes con los que se veía a los niños disfrutar del Día de Reyes.

A pesar de ser un día de escuela para muchos, algunos menores aprovecharon que aún continúan las clases en línea y que los horarios son más accesibles para tomar unas horas para salir a jugar; como ocurrió con Daniela, una niña de 12 años que compartió que decidió saltarse la clase de español pues el maestro había comentado que sólo revisaría una tarea que ella ya había entregado, por lo que con el permiso de su madre, salió a dar una vuelta en su nueva patinetas eléctrica.

“Son muy bonitos estos días, despertar con la alegría de los niños y la locura de los regalos, de que quieren salir a jugar; ahorita con la pandemia hay que cuidar un poco las salidas, pero es importante tomar estos pequeños tiempos para los niños”, compartió la señora Ofelia, madre de la menor.

Al igual que Daniela, Alejandro es un menor de seis años que junto con su padre Ricardo Sierra, caminaba por el Centro Histórico con su carro de control remoto y unos patines en las mochila, algunos de los obsequios que recibió la madrugada de ayer de los tres Reyes Magos.

“Me trajeron todo lo que quería, menos el Nintendo Switch; los Reyes me dejaron una carta y me decían que me porte mal porque no hacía mi tarea, que a lo mejor el otro año”, compartió Alex, quien a pesar de haber recibido todos los regalos que esperaba, disfrutaba del día, consciente de que debía estudiar más este año para poder tener ese juguete tan deseado.

La pequeña Ana es otra menor que contó que a diferencia de otros años, este optó por sólo pedir un juguete: su bicicleta rosa con timbre y el equipo de seguridad correspondiente; pues tal como sus padres le contaron, ha sido un año difícil e incluso los Reyes Magos enfrentan una situación económica “complicada”.

“Aunque Melchor sea rico, ahorita por todo lo del bicho, se han complicado las cosas; no debemos pedir tanto porque si no un niño se puede quedar sin juguetes”, dijo.

Por otra parte, en plazas comerciales, tiendas departamentales y jugueterías se observaba la presencia de algunos Reyes que buscaban cumplir con los deseos de los menores.