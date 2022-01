Pide ayuda para su papá

Agencia México

Lisset Gutiérrez Salazar, conocida simplemente como Lisset, encendió las alertas de sus seguidores al solicitar donadores de sangre para su papá, el señor Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy.

La intérprete hizo un llamado de manera urgente a través de las redes sociales, aunque hasta este momento se desconocen las causas que llevaron a ser hospitalizado al artista conocido como el Maestro Willy Gutiérrez.

Asimismo, la artista solicitó que los donadores acudan a la torre central del Hospital ABC Observatorio, sin brindar más detalles al respecto.

“Necesito donadores de sangre y plaquetas para mi papá, el paciente, Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy, en la torre central del Hospital ABC Observatorio, urgente”, escribió.

Posteriormente, Lisset compartió en otro mensaje la lista de indicaciones que deben de cumplir las personas que puedan donar.

Tras el mensaje de la ex de Demian Bichir, las muestras de apoyo de sus colegas no se han hecho esperar, por lo que artistas como Diego de Erice, Jenny García, y la exacadémica Nadia, con quien su padre compartió dicho proyecto, no se hicieron esperar.