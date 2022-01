Pide cuidarse del virus

Agencia México

El actor Luis Gerardo Méndez se sinceró con sus seguidores y relató la dolorosa experiencia que vivió al perder a su padre por culpa de la Covid-19, con el objetivo de recomendarle a la gente que se vacune y se siga cuidando ante la ola de nuevos contagios.

Con una impactante imagen, Méndez recordó que hace 11 meses lloró como nunca al enterarse que iban a intubar a su padre tras el complicado cuadro de salud que vivía en ese momento por el coronavirus.

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad, esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. 3 semanas después perdió la batalla contra el COVID. Hace 11 meses, no alcanzó la vacuna”, relató Luis Gerardo.

Posteriormente, el artista reconocido por sus papeles en “Nosotros los nobles” y “Club de Cuervos” hizo un llamado a la población ante el aumento de casos en todo el mundo, específicamente en México, sobre este tema sanitario.

“Ómicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, ésta será la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa. Esta variante contagiará a cientos de miles más en el país y tristemente habrá más muertes. La gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados. Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todxs. Por la comunidad. Por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo”.

Fue el pasado 6 de marzo cuando el artista de 39 años empleó sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores y confirmar el deceso de su padre, Luis Gerardo Hernández.

De acuerdo con lo relatado en ese momento por Méndez, el médico con especialidad en hematología de 65 años se mantenía dando consultas, aunque tenía diabetes e hipertensión, y no había sido vacunado.