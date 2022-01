Prima de YosStop denuncia amenazas

Agencia México

Daff Hoffman, sobrina de la actriz Ginny Hoffman y prima de la “youtuber” Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, reveló ser víctima de amenazas por parte de los abogados de su expareja, quien de acuerdo con su testimonio, la violentó en distintas ocasiones.

Por medio de un clip difundido en redes sociales, la joven reveló: “Este 10 de enero a las 9 de la mañana es el juicio donde se me hará justicia y se les hará justicia a mis hijos, en donde se supone se nos hará justicia con la persona que más daño nos hizo. Han pasado cosas muy raras, en donde yo quisiera dejar aquí en un video esta evidencia. Los abogados del señor, de mi agresor, han estado tratando de comunicarse conmigo para llegar a un arreglo, el cual su arreglo es que no me presente a esa audiencia”.

Visiblemente afectada, la prima de YosStop confesó: “Yo tengo mucho miedo que como no estoy llegado a un arreglo con ellos, ellos quieran impedir que yo llegue. Me hizo mucho ruido que dentro de sus comentarios ellos dijeran que no me convenía ir, y que ellos tenían comunicación con mi familia. No me consta con quién podrían tener comunicación, y qué tanto esto podría ser verdad o si nada más lo están utilizando para intimidarme”.

Por último, Daff pidió ayuda de los internautas para difundir las imágenes para poder sentirse segura y así poder llegar al juicio que se celebrará el próximo lunes en Monterrey. “Más vale exagerar un poco que lamentar, y quiero dejar esto plasmado aquí, y si me ayudan a compartirlo, porque si algo me llegara a pasarme a mí o a mis hijos hago responsable a Enrique Fabio Núñez Guerrero, de cualquier cosa que nos pueda pasar”.