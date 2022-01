Rita Jancauskaite, atrevida pintora

Los caballos son el tótem de esta pintora de Lituania que ha acogido México desde hace más de 18 años

Por Sergio Hernández

Quizá tiene poco tiempo dedicandose a la pintura de manera profesional –cinco años- pero su técnica es impresionante. De trato impecable, de un lugar muy lejano –Lituania, a dos días de llegar- y con un animal “totem” que la ha perseguido siempre: el caballo.

Atiende en su casa estudio, con un café fuerte pero rico, habla con un acento raro, pero como tiene más de 18 años en México, entiende todas las expresiones de los mexicanos. Sin pudor dice que fue YouTube su primer maestro, que la pintura le llegó de un día para otro y acepta que fue tarde, Rita Jancauskaite se define así: “atrevida. Me gusta lo que muchos no hacen, probar otras técnicas para hacer algo que no he visto. No he visto muchas personas que pinten caballos por lo menos aquí en Querétaro o en México. Quiero especializarme en caballos de equitación”

Vende principalmente por FaceBook pero sus obras después de “postearlas” no llegan a durar más de dos horas sin dueño. De su color favorito dice: “no me preguntes eso… soy artista, me gustan todos”.

“Empecé a pintar hace como 5 años, me animó una mamá de un amigo que estábamos platicando con ella que es maestra de pintura y así nada más tomando un café, le dije yo sé que tengo mano para pintar porque de chiquita pintaba en los pizarrones, y me quedaba bonito y todos mis amiguitos me decían que qué padre le había quedado a la Maestra pero había sido yo y nadie me creía, entonces le dije sabes que, yo sé que puedo pintar y ahorita que los niños crecieron un poco ya sé que lo puedo hacer, quiero intentar, ¿cómo empiezo?, compra unos lápices, papel, tal papel y empieza”

Luego mi esposo me preguntó qué quería de regalo de Navidad, le dije que quería un caballete y un lienzo, pinturas, óleo y pues yo no sabía pintar al óleo entonces empecé en YouTube, viendo tutoriales y ya después cuando me pidieron cuadros tome clases con Guillermo Lomelí y Abel García, y es que una tía me pidió una pieza de una persona patinando porque ella es una maestra de patinaje y se me complicó como que el cuerpo y empece a buscar maestro, se me complicaba cómo dar volumen

-¿Por qué los caballos?, se le cuestiona pues tiene por lo menos cinco cuadros en paredes y en el piso: No sé, lo primero que pinte fue un caballo, busque en un iPad que pintar y vi un caballo y lo pinté, cuando fuimos con el maestro me puso a pintar una cosa, después otra, después me dijo que ya podía pintar libre lo que yo quisiera y pues pensé un caballo, no sé por qué, tal vez será mi animal tótem. Luego hice una exposición de quince caballos.

Dice que no tiene caballos que casi no “monta” caballos y que incluso le dan respeto “de tanta fuerza que tienen, en el rancho de mi hermana los caballos eran de esos deportivos y son enormes entonces yo me acercaba y me sentía muy chiquita frente de ellos, pero sí me subí varias veces y sí me da respeto”

Llevo 18 años aquí, ya tengo nacionalidad mexicana, empezó todo por mi tía que estaba casada con el hermano mayor de mi esposo. Ellos estudiaron en Lituania luego se fueron a Moscú porque les dieron una beca y ahí se conocieron y se casaron y se vinieron para acá. Después mi hermana vino a visitarlos, se casó y tiene 2 hijas, cuando nació su primera hija me invitó para que le ayudara con la niña y ens u negocio, entonces vine y me casé, tengo 2 hijos

Llegué cuando tenía 21 o 22 años entonces mi hermana tenía recién nacida una hija, pero un día le dije que quería ir a bailar, entonces le habló a alguien y le dijo: saca a mi hermana y me sacó y me sigue paseando hasta ahorita.

La cultura mexicana me encanto empezando por el clima porque yo llegué un 11 de enero me acuerdo que para mí era verano, pero mi hermana estaba con bufanda, el siguiente fin de semana fuimos a la playa, y otra cosa la comida: desayunaba, comía y cenaba tacos, tacos, tacos y tacos, en el primer mes subí 8 kg, me encantaron el pastor, las gringas con salsa. Tambien me gusta lo colorido de los vestidos de baile hasta alguna vez tuve ganas de pintarlos. De hecho en nada se parecen las culturas “allá las gentes son más frías, es más por el mismo frío que nomás tienen calor 3 meses”

Lo que extraño son los lagos, ríos, bosques, yo caminando a 15 minutos de mi escuela había un lago, entonces íbamos después de la escuela a pasear por un bosque, mi hermana que vive ne Lituania esta a la orilla de un lago, el bosque alrededor y a la orilla de un lago, entonces eso de hacer una carne asada en el jardín no va por que allá en verano, la carne asada es en el bosque, al lado de un río o un lago entonces eso es lo que extraño, el otro día dije que fuéramos al caminar a un bosque y tuvimos que manejar hora y media para encontrar un bosque para caminar, qué horror.

Revela que ella pinta en gran formato, ni importando que pueda ser más dificil venderlo “pues yo siempre he pensado que lo que lo que sobra es el dinero nada más hay que saber dónde encontrar”.

En su estudio ha iniciado un cuadro donde la jinete es la hija de Saúl “El Canelo” Álvarez, al que no conoce y nadie se la encargo, pero le gusto y se la va a ofrecer cuando la termine “que tal y es cicle y pega”, ríe.

Asegura que llegó tarde a la pintura, pero hoy le invierte de seis a ocho horas diarias “es como un trabajo, así como me despierto, hago el desayuno, al estudio, después hago la comida y al estudio y así me pasó, si tengo un pedido porque me han hecho pedidos así de 15 días y se tiene que hacer.

La obra más complicada fue la Iglesia de San Miguel de Allende, el detalle que tiene ahí, fue una obra de 1.80 x 1.20 en esa obra me lleve cuatro meses en hacerla yo pensé que iba a estar fácil y debí de cobrar el triple, ríe y sobe su café.

